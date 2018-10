Aceasta cantarește nu mai puțin de 100 de tone, iar pentru ridicarea ei s-a folosit o macara mobila de 600 de tone, cea mai inalta macara in funcțiune din țara. A inceput și montarea clopotelor. Pana acum au fost montate patru din cele 6 clopote. Catedrala Mantuirii Neamului a inghițit pana in prezent nu mai puțin de 105 milioane de euro, alte 20 de milioane urmand sa fie cheltuite pana la sfințire și multe alte milioane dupa aceea, ținand cont ca lucrarile din interior vor fi gata abia in 2024.