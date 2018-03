Stiri pe aceeasi tema

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…

- Ministerul de Finante analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia unica va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600, relateaza Romania…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost inregistrata de BET-NG, care arata…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante.

- Ministrul Muncii face afirmatii care, pe langa faptul ca nu isi gasesc sustinere in legislatia actuala, creeaza mari tensiuni in mediul de afaceri. Un mediu de afaceri si asa greu incercat, in conditiile in care, la inceput de martie, functioneaza din punct de vedere fiscal pe baza unei ordonante care…

- Primaria Capitalei anunta ca proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2019 prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de 1,3%, care reprezinta indicele de inflatie comunicat de Ministerul de Finante.

- Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator. Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra are…

- Piata titlurilor de stat din Romania a reactionat la climatul macro-financiar extern si se observa declinul ratelor de dobanda, evolutie convergenta cu cele din pietele internationale, care poate fi interpretata sub forma unei ajustari dupa dinamica din saptamanile anterioare, comenteaza Andrei…

- Castigurile din tranzactiile cu criptomonede trebuie incluse in declaratia anuala de venit Castigul din tranzactionarea criptomonedelor poate fi incadrat ca fiind venit din investitii sau din alte surse, iar persoana care l-a realizat trebuie il declare prin declaratia anuala de venit ce trebuie depusa…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca revolutia fiscala a provocat o pierdere de 12 milioane de euro municipiului pe care il conduce si se intreaba cate lumanari ar putea cumpara de acesti bani, pentru a le aprinde pentru ministrul de Finante. …

- Ratele de dobanda pe piata titlurilor de stat au crescut saptamana trecuta, in medie cu cinci puncte, pe fondul influentelor din pietele internationale, inclusiv semnalele de majorare a presiunilor inflationiste care au condus la cresterea probabilitatii privind intensificarea ciclului monetar post-criza…

- 'Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in 2017, o serie de masuri populiste, probabil pornite mai devreme, de obicei se iau inainte de alegeri, si ceea ce vorbim azi cu salariile ca s-au marit cu 20%, nu s-au marit, ba au scazut, este o forma a razbunarii populismului. Populismul…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca în luna februarie se va definitiva noul mecanism privind Formularul 600, urmând ca acesta sa fie dezvbatut publici si sa se adauga completari sau modificari daca este nevoie.

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5, scrie go4it.ro.China este cea mai mare piata de smartphone-uri din lume. Informatia a fost confirmata pentru o…

- In 2016, Uber a platit catre stat 187.000 de lei, in timp ce companiile de taxi au platit aproximativ 61.000 de lei, conform datelor emise de catre Ministerul de Finanțe. Din datele publicate de Ministerul de Finanțe reiese faptul ca unele firme de taxi inregistreaza un profit suspect de…

- Cele mai mari 9 companii de taximetrie din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante.

- ♦ Din cele zece nume prezente in topul celor mai mari distribuitori din bricolaj dupa cifra de afaceri din 2016, anul pentru care sunt publicate cele mai recente date pe site-ul Ministerului de Finante, cinci se regaseau si in 2006, pe pozitii diferite, in vreme ce altele nu figurau deloc.

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Noul premier a anuntat ca va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru amanarea depunerii formularului 600 pana la 15 aprilie. Ea a precizat ca, pana atunci, Ministerul de Finante trebuie sa gaseasca o solutie pentru a fi depusa o singura…

- Declaratia 600 a fost pentru ALDE ”o fumigena” cu care premierul Tudose a surprins, a declarat, luni, presedintele ALDE Alba, Ioan Lazar, care a cerut categoric anularea formularului. "Am fost surprinsi de masurile luate de Guvernul Tudose, care nu au fost in totalitate cele cu care ne-am dus in fata…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca urmeaza ca Ministerul de Finante sa porneasca la operationalizarea impozitului pe venitul global, dar nu exista un termen pe care sa-l fi avansat.

- Eugen Orlando Teodorovici a fost votat de CexN al PSD la Ministerul de Finanțe. Acesta il va inlocui pe Ionuț Mișa, care a deținut acest portofoliu in Guvernul condus de Mihai Tudose. Teodorovici a fost un critic al masurilor luate de Guvernul Tudose, in special trecerea contribuțiilor și split TVA,…

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- "Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. AM convenit cu cei de…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa, casa de insolventa CITR fiind desemnata de catre Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al companiei. Potrivit celor mai recente date raportate la Ministerul de Finante,…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, care a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, a intrat in insolventa, in urma unei decizii luate joi de Tribunalul Specializat Cluj. Activitatea la Clujana va continua, existand contracte in derulare pentru asigurarea productiei.

- Ministerul de Finante a folosit aceasta facilitate in ultimii ani, cand Rusia a avut un deficit bugetar mare. Dar Fondul este acum aproape gol si avea doar 17 milioane de dolari la sfarsitul anului 2017. Banii ramasi in Fond au fost transferati, prin fuziune, in Fondul National pentru Beneficii Sociale…

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- Compania Electromagnetica Bucuresti a fost sanctionata de Consiliul Concurentei cu o amenda de 10,02 milioane lei, respectiv 4,23% din cifra de afaceri din 2016 pentru presupusa incalcare a legii concurentei pe zona producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica, a anuntat vineri…

- Conform reprezentantilor USLIP Iasi, Ministerul de Finante ar fi dat un ordin vineri, pe data de 22 decembrie, prin care programul de lucru al trezoreriilor cu institutiile este intrerupt incepand de astazi, 27 decembrie, de la ora 12.00. Astfel, cele mai multe dintre institutiile de invatamant din…

- Datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung arata ca pentru prima data hipermarketurile au devenit cele mai populare magazine de unde romanii isi cumpara mancare si produse de uz curent, depasind alimentarele clasice. Desi acest format are doar 0,2% din totalul magazinelor, mai exact…

- Vot final in Senat pe ultimele legi ale justiției, organizarea judiciara și legea CSM. Comisia speciala condusa de Florin Iordache a definitivat, marți seara, raportul pe cele doua legi, cu scandal din partea parlamentarilor USR care au pus muzica in timpul dezbaterii amendamentelor. Comisia Iordache…

- CE investigheaza daca, astfel, s-au incalcat normele UE privind ajutoarele de stat. Asociatia transportatorilor feroviari privati din Romania sesizase Comisia pe aceasta problema, in martie 2017. Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: „Piața…

- Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat”. CFR Marfa este…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul de Finanțe a gasit soluții in cadrul ședintei Comisiei de Buget - Finanțe din #Parlament pentru ca bugetul #MPRP sa fie marit, cu mai mult fața de marirea deja anunțata. Este pentru prima data cand bugetul #MPRP este atat de mare.Suma in plus…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului de Finante, Ionut Misa, sa precizeze daca institutia pe care o conduce a intocmit vreun act normativ care sa transpuna in legislatia nationala „A patra directiva privind combaterea spalarii banilor“, adoptata la nivelul Comisiei Europene in anul 2015,…

- PSD a inceput deja sa framante coca pentru alegerile din anul 2020. In ciuda faptului ca au mari probleme cu implementarea programului de guvernare și multe dintre masurile promise fie au fost deja intarziate, fie sunt adoptare foarte greu, cei de la PSD fac promisiuni chiar și pentru anul 2022,…

- Salariul real a decelerat in octombrie la 10,6% an/an, cel mai redus ritm din septembrie 2015, odata cu accelerarea inflatiei, iar dinamica anuala va continua acest trend pe termen mediu, pe fondul maturitatii ciclului post-criza, rebalansarii politicii economice si accelerarii inflatiei,…

- Datoria publica a Romaniei se va situa anul viitor sub 37% din PIB si cu mult sub tinta de 60% din PIB agreata la nivel european de tratatul de la Maastricht, mentioneaza o analiza a Erste Group. “Ne asteptam ca datoria publica sa se situeze sub 37% din PIB si cu mult sub criteriul Maastricht.…

- Auchan a preluat reteaua de magazine Ok Supermarket controlata de antreprenori locali, noteaza zf.ro. Sub acest brand erau deschise trei magazine in București, dar si in apropiere, potrivit datelor publice pe pagina de Facebook a companiei. Auchan a inceput deja remodelarea lor.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vrea ca, de anul viitor, romanii sa primeasca porci gratis, dar in anumite condiții. Este vorba de rasele de porci romanești Mangalița și Bazna, pe care ministrul Agriculturii vrea sa le raspandeasca in toate zonele țarii. ”Este vorba despre un proiect la care lucrez.…

- Telekom, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de telecomunicații din țara noastra, anunța, inca din vara, o mutare de proporții care avea sa cutremure piața serviciilor mobile.Anunțul nu a ramas la acest stadiu, gigantul reușind sa finalizeze absorbția unui lanț de magazine…

- Deputatul PNL, Dan Vilceanu, care face parte din echipa liberala care va pregati poziția politica a partidului și amendamentele la bugetul de stat, a spus, luni intr-un scurt interviu acordat EVZ, ca proiectul de buget pentru 2018 dat publicitații de Ministerul de Finanțe cuprinde erori inca de la primele…