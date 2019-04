S-a terminat sezonul regular, încep emoțiile HCM Slobozia a pus punct primei faze a Campionatului Diviziei A, caștigand detașat seria cu un bilanț concludent de 18 victorii și doar 2 infrangeri. Ultimul succes a fost repurtat pe terenul satelitului Dunarii Braila. A fost un meci spectaculos cu multe goluri, in care gazdele au beneficiat de aportul a 4 jucatoare de la prima echipa: Vatu, Gheorghe, Epureanu și Krnic. Prima repriza s-a jucat sub semnul echilibrului, tabela aratand la pauza un firav 18-16 pentru Slobozia. Braila a inceput mai bine partea secunda și a reușit sa restabileasca egalitatea. S-a mers cap la cap pana la 27-27, iar… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

