S-a terminat Asia Express-sezonul 2. Cine sunt castigatorii. Care este premiul cel mare

- Clasamentul final al cursei de luni seara va fi dezvaluit azi, de la 20:00, pe Antena 1, intr-o noua ediție Asia Express- Drumul Elefantului. Intr-o noua formula, cele cinci echipe ce lupta pentru imunitate au pornit intr-o cursa tensionata spre ultimul punct de intalnire, insa soarta concurenților…

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka, in lupta pentru imunitate și un bilet de avion catre India, a doua parte din Drumul Elefantului. Deși Oase și CRBL s-au bucurat de o zi plina de relaxare, in urma avantajului caștigat in ediția trecuta, restul concurenților…

- Duminica seara, de la ora 20:00, pe Antena 1, concurenții din Asia Express- Drumul Elefantului pașesc in ultima etapa din Sri Lanka. Cursa ii va purta prin locuri exotice, de care nu se vor putea bucura insa, caci autostopul, cazarea și misiunile ce au ca miza imunitatea și un bilet de avion spre India…

- Noua perechi de vedete se aventureaza in sezonul doi "Asia Express", prin Sri Lanka și India, intr-o calatorie unica, in care trebuie sa se descurce cu un dolar pe zi, sa iși gaseasca singuri mancare, cazare și transport. Lupta se da pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mandria de a avea in “portofoliu”…

- Asia Express”, cel mai dur reality-show care revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00 a fost o cursa infernala pentru cele 9 perechi de vedete care au intrat in competiție. Drumul prin Sri Lanka și India i-a epuizat nu doar psihic, ci și fizic, motiv pentru care mulți dintre ei s-au…

- „Asia Express”, reality show ce revine la Antena 1 duminica, 10 februarie de la ora 20.00, a fost o aventura nu doar pentru concurenti, ci si pentru prezentatori. Gina Pistol a avut un regim de armata, timp de doua luni cat au durat filmarile pentru show: trezit la 3-4 dimineata, stat in soare…