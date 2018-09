Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea i-a cerut Vioricai Dancila sa iasa public sa il susțina public in scandalul izbucnit in interiorul, PSD dar prim-ministrul a refuzat sa faca acest lucru. Ponta a declarat la B1 TV, ca, din cate știe, Liviu Dragnea a fost miercuri dupa-amiaza la…

- Reacția lui Traian Basescu vine in contextul in care, miercuri, a aparut scrisoarea semnata de mai mulți lideri PSD , in care lui Liviu Dragnea i se cere sa iși dea demisia din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. „PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri,ca nu a citit întreaga scrisoare a membrilor nemultumiti din PSD, dar din câte a înteles a reiesit ca se cere ca PSD sa se alinieze cu Iohannis, Opozitia si SPP."Din cât am citit am înteles care este cea…

- Comitetul Executiv National al PSD a fost convocat in sedinta pentru vineri la ora 12.30, anuntul fiind facut de PSD dupa aparitia scrisorii semnate de Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, car cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor.…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor.

- Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu semneaza o scrisoare prin care cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor. Potrivit lui Adrian Tutuianu, masurile prezentate in scrisoare sunt sustinut de multi lideri judeteni ai PSD si va fi…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. Documentul, care nu a mai fost asumat…

- Comitetul Executiv al PSD se anunța unul cu scantei, pentru ca mai mulți oameni grei ai partidului pregatesc o alianța de conjunctura pentru a se opune taberei lui Liviu Dragnea.Citește și: Procurorii din București, lovitura grea pentru Liviu Dragnea: i-au stricat ploile liderului PSD…