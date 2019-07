S-a stins tânăra din Iași, manager în IT, victimă a cumplitului accident din Vaslui Dupa aproape o saptamana de la cumplitul accident soldat atunci cu cinci morti pe o sosea din judetul Vaslui, o alta tanara din Iasi a pierdut lupta cu viata. Din pacate, o fetita a ramas orfana de ambii parinti. Tragedia este una imensa, cei trei formand o familie model. Vineri seara, pe Facebook au inceput sa apara mesaje pline de durere de la cei care au cunoscut-o. Accidentul s-a petrecut in judetul Vaslui. Un sofer a riscat o depasire, dar a l (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

