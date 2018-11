Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul William Goldman, premiat cu Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) si adaptarea „All the President’s Men” (1976), a murit joi noapte, in casa lui din Manhattan.

- Actorul Alec Baldwin a fost reținut, vineri, la New York, fiind acuzat ca a lovit un barbat dupa ce acesta ar fi parcat pe locul sau. Cateva ore mai tarziu, a fost eliberat fara impunerea unei cauțiuni. Potrivit unui purtator de cuvant al Departamentului de Poliție, actorul american a fost reținut sub…

- Un nou-nascut si alti doi bebelusi cu varste de pana la o luna se numara printre cele cinci persoane injunghiate vineri la o cresa din New York de catre o angajata care a incercat ulterior sa se sinucida, conform politiei, scrie CNN.

- Robert Redford a declarat pentru Variety ca afirmatia facut in luna august - potrivit careia se retrage din actorie - a fost o greseala si a precizat ca daca va face acest lucru il va face discret, pentru ca astfel de anunturi atrag atentia „in directia gresita”, informeaza news.ro.Actorul…

- Saptamana a inceput foarte bine pentru o parte dintre artistii internationali. Luni, la New York, a avut loc gala MTV Video Music Awards 2018, iar printre castigatori s-a aflat si Cardi B. Cardi B, pe scena MTV Video Music Awards 2018 Artista in varsta de 25 de ani a fost nominalizata la toate categoriile,…