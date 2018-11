Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul francez Francis Lai, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a filmului "Love Story", a murit miercuri, la varsta de 86 de ani, a anuntat primarul orasului Nisa, Christian Estrosi, potrivit Variety.

- Cand ați avut ultima data parte de o explozie de artificii, pe papilele gustative, in timpul unei calatorii muzicale? In serile 27 și 28 noiembrie puteți sa va bucurați de o experiența desavarșita, in care simțurile vor fi delectate de artiști daruiți, Jacques Barnachon, chef bucatar francez listat…

- Foto: Alexandru Andrei Oprea Doi tineri artiști excepționali, Alexandra Fits și Mariano Castro, au incantat publicul gaeștean cu doua momente Post-ul Maria Tanase și Edith Piaf, la Gaești, prin vocea Alexandrei Fits, acompaniata de argentinianul Mariano Castro apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Angela Moldovan – nascuta la 19 septembrie 1927, in Chișinau –, a crescut in Romania [1] (de la varsta de un an)… A jucat in filme [2] , i-a cunoscut pe Tom Jones și Mireille Mathieu, a cantat pentru Regina Marii Britanii și pentru regele Marocului, dar, cel mai important aspect privește recunoașterea…

- Regizorul francez Claude Lelouch regizeaza continuarea celebrului film premiat cu Palme d'Or "Un homme et une femme", lansat in 1966, cu aceeasi actori, Anouk Aimee, in varsta de 86 de ani, si Jean-Louis Trintignant, in varsta de 87 de ani, potrivit casei sale de productie, Films 13.