Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla pe Justitie, initiata de senatori PNL si USR, a fost retrasa de pe ordinea de zi a plenului Senatului. Tudorel Toader și-a dat demisia de la conducerea MJ, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD, scrie Agerpres.ro.

- Doi ministri vor pleca din Guvern, iar inlocuitorii lor ar putea fi anuntati chiar vineri. Este vorba despre Rovana Plumb si Natalia Intotero, care sunt pe lista PSD pentru europarlamentare si vor renunta la functii pentru a se implica in campania electorala. Sunt tensiuni, insa, la Palatul…

