Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP citat de Agerpres.roDeflagratia s a produs in jurul orei locale 08:40 04:10 GMT atunci cand un automobil…

- 'Decizia prim-ministrului este de a organiza alegeri pe 7 iulie pentru a nu perturba procedura examenelor scolare', a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Dimitris Tzanakopoulos, in cadrul unui interviu televizat pentru canalul Alpha. Alexis Tsipras, al carui partid de stanga Syriza a fost…

- Comisia de industrii din Camera Deputatilor a avizat favorabil proiectul legislativ care va obliga Politia Rutiera sa renunte la radarele montate pe masini neinscriptionate. Actul normativ va merge astazi la Comisia de Transport, urmand apoi votul final in Camera Deputatilor, care este for legislativ…

- Politia, obligata sa renunte la radarele montate pe masini neinscriptionate Comisia de industrii din Camera Deputatilor a avizat favorabil proiectul legislativ care va obliga Politia Rutiera sa renunte la radarele montate pe masini neinscriptionate. Actul normativ va merge mâine la Comisia…

- Politistii de la Rutiera vor avea voie sa lucreze cu aparatele radar daca stau intr-o masina inscriptionata si amplasata la vedere. Asta au decis deputatii care au dezbatut proiectul de lege privind modificarea Codului Rutier.

- Parchetul general respinge acuzațiile de tergiversare a dosarului 10 august, precum și imixtiuni in urmarirea penala, precizarile fiind facute dupa ce Carmen Dan a declarat ca orice demers venit din partea Parchetului in sensul acuzarii Ministerului de Interne pentru nefinalizarea anchetei va fi…

- „Luni seara, la ora 21,05, am primit un mesaj de amenintare cu moartea. Mesajul vine in contextul in care de trei saptamani public in mod constant informatii despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Politie, institutie aflata in subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau…