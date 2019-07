Azi s-a stabilit țintarul campionatului din Spania. La Liga debuteaza in weekendul 17-18 august. Barcelona, campioana en-titre, va debuta in deplasare, cu Athletic Bilbao. Real Madrid va juca și ea in deplasare, cu Celta Vigo, in timp ce Atletico Madrid va evolua acasa, cu Getafe. Sevilla, echipa care are cele mai mari șanse sa-l transfere pe Ianis Hagi, va juca in primul meci in deplasare, cu Espanyol. ...