- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca pe 29 noiembrie sa se desfasoare primul termen in camera preliminara in dosarul "Revolutiei", in care fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de infractiuni contra umanitatii. Dosarul a fost trimis in instanta de procurorii militari in luna aprilie.Fostul…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc un nou termen in dosarul Campusului Social Henri Coanda, unde Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este acuzat de luare de mita si de fals in declaratii trei infractiuni . Tot in prezenta cauza, fostul senator…

- „Astazi am procedat la audierea domnului senator Bodog in cadrul cererii de efectuare a urmaririi penale solicitate de Parchetul General. A fost o audiere in care domnul Bodog si-a prezentat punctul de vedere. A raspuns la intrebarile mai multor senatori. A clarificat din punctul de vedere…

- Un sirian suspectat ca a fost comandantul unei unitati a organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) a fost inculpat in Ungaria pentru terorism si crime impotriva umanitatii, a informat marti parchetul ungar intr-un comunicat, transmite AFP, potrivit Agerpres.Sirianul, identificat de politia…