- Alexander Zverev (Germania, 5 ATP) s-a calificat, vineri, in finala turneului de la Miami, dupa ce a trecut de Pablo Carreno Busta (Spania, 19 ATP). Zverev s-a impus, scor 7-6 (4), 6-2, dupa o ora si 28 de minute.In finala, germanul va evolua in compania americanului John Isner, locul 17 ATP…

- Alexander Zverev (5 ATP) a facut pasul spre finala turneului Masters de la Miami, dupa o victorie in doua seturi, scor 7-6(4), 6-2, obținuta impotriva lui Pablo Carreno Busta (19 ATP). Pentru trofeul care i-a revenit in 2017 lui Roger Federer, Zverev se va lupta cu John Isner.Se actualizeaza.

- John Isner, primul finalist la Miami. Americanul a oprit la 15 seria de victorii consecutive a lui Del Potro. Prezența inedita, in ultimul act al Mastersului 1.000 din Florida. Yankeul a produs 39 de lovituri caștigatoare și s-a impus asta-seara, cu scorul 6-1, 7-6 (2) in fața argentinianului aflat…

- John Isner (32 de ani, 17 ATP) l-a invins pe Juan Martin del Potro (29 de ani, 6 ATP), scor 6-1, 7-6, și s-a calificat in finala turneului Premier Mandatory de la Miami. John Isner a reușit sa opreasca seria de invincibilitate a lui Del Potro, campion la Indian Wells. Americanul a inchis meciul mult…

- John Isner (17 ATP), cap de serie numarul 14, a pus capat seriei impresionante de victorii consecutive (15) reușite de Juan Martin del Potro (6 ATP) in acest an. Americanul s-a impus in doua seturi, scor 6-1, 7-6(2), calificandu-se astfel pentru prima data in finala turneului de la Miami și pentru a…

- Simona Halep a avut evoluții slabe in ultima perioada, romanca suferind eliminari neașteptate atat la Indian Wells, in fața lui Naomi Osaka, cat și la Miami, cand a fost invinsa de Agnieska Radwanska.Jurnaliștii de la Tennis World USA au taxat-o dur pe romanca, despre care a scris ca este…

- Letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA, continua forma buna și s-a calificat in finala de la Miami, invingand-o pe Danielle Rose Collins, locul 93 WTA, scor 7-6 (1), 6-2. Ultimul act al turneului se va juca sambata, de la ora 20:00. Primul set a fost unul echilibrat. Fiecare jucatoare a reușit cate doua…

- Sloane Stephens (12 WTA) s-a calificat in aceasta seara in finala turneului Premier Mandatory de la Miami. In penultimul act, deținatoarea titlului de la US Open a invins-o pe bielorusa Viktoria Azarenka (186 WTA), o alta jucatoare care a fost in forma buna la Miami. Americanca s-a impus in trei seturi,…

- Juan Martin del Potro (29 de ani, 6 ATP) este omul momentului și face legea in circuitul profesionist, el ajungand la 15 victorii consecutive, dupa ce l-a invins ieri pe Milos Raonic, scor 5-7, 7-6, 7-6, in "sferturi" la Miami. In semifinale, Del Potro joaca impotriva lui John Isner. Juan Martin del…

- Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro, numarul 6 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingandu-l greu, in trei seturi, 5-7, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3), pe canadianul Milos Raonic, intr-o partida disputata…

- "NextGen" a acaparat un sfert de finala la Masters-ul de la Miami: Sascha Zverev (20 ani) si Borna Coric (21 ani) isi vor disputa, joi noapte, un loc in semifinalele turneului ce pune punct in 'Sunshine Double'. Tanarul Hyeon Chung (21 ani) a confirmat dupa semifinala de la Australian Open, ajungand…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, fiind invins in doua seturi, 7-6 (7/0), 6-3, de americanul John Isner, intr-o partida disputata marti.…

- Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii in valoare de 7,792 milioane dolari, invingandu-l in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe japonezul Kei Nishikori, intr-o partida disputata duminica.…

- Dupa ce sambata a fost eliminata din cadrul probei de simplu de la Miami, Simona Halep a parasit in aceasta dimineața și turneul de dublu din Florida.Simona Halep și Irina Begu au parasit in aceasta dimineața competiția, fiind eliminate in optimi, dupa un meci strans, de perechea formata din…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, a fost invins in meciul sau de debut la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 dolari, asa cum s-a intamplat si la Indian Wells, la inceputul acestei luni. Djokovic, calificat direct in turul…

- SIMONA HALEP-OCEANE DODIN ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Serena Williams, cea mai titrata jucatoare de tenis din Era Open, nu a stitut sa piarda la turneul de la Miami. Ea a fost invinsa cu 6-3, 6-2 de Naomi Osaka, in primul tur, iar dupa meci a avut o atitudinte sfidatoare. La fel ca toate jucatoarele importante, Serena era obligata de regulament…

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat prima adversara din turneul de la Miami. Liderul mondial va juca impotriva frantuzoaicei Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a decis sa participe și in proba de dublu a turneului de la Miami. Simona Halep va face din nou pereche cu Irina Begu, așa cum s-a intamplat la turneele de la Shenzen și Indian Wells. In primul tur, Simona Halep și Irina Begu vor juca impotriva perechii Julia Goerges - Bethanie…

- Aflata la al doilea turneu dupa revenirea in circuitul WTA, Serena Williams va avea parte de un meci extrem de dificil in primul tur de la Miami, acolo unde o va intalni pe japoneza Naomi Osaka, castigatoarea de la Indian Wells. Fostul tenismen James Blake, directorul turneului Miami Open, este de parere…

- Ca si inainte de Indian Wells, Rafael Nadal poate reveni fara sa joace in fotoliul de lider mondial al tenisului, daca elvetianul Roger Federer nu atinge sferturile de finala la turneul ATP Masters 1000 de la Miami (22 martie - 1 aprilie), relateaza ziarul AS. Rafa Nadal, care isi continua…

- Roger Federer a fost invins duminica in finala turneului de la Indian Wells de catre argentinianul Juan Martin Del Potro. Acesta s-a impus cu 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2) in fața numarului unu mondial, dupa doua ore și 42 de minute de joc. "Este o mare deceptie sa pierzi cand ai avut trei…

- Argentinianul Juan Martin del Potro, locul 8 ATP, a pus capat invincibilitatii elvetianului Roger Federer, locul I ATP, in acest an, castigand o finala dramatica la turneul de 1.000 de puncte de la Indian Wells, cu 6-4, 6-7 (8), 7-6 (2), dupa doua ore si 42 de minute de joc.Un break la 2-2…

- FINALA INDIAN WELLS 2018. Un break la 2-2 a stabilit diferenta suficienta pentru Del Potro de a castiga primul set. In cel de-al doilea set, fara break-uri, Federer a ratat nu mai putin de sase mingi de set (doua la 5-4 si patru in tie-break). In acelasi timp, el a salvat o minge de meci, inainte…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingandu-l...

- Americanii Jack Sock si John Isner au castigat titlul in proba de dublu a turneului Masters 1.000 ATP de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingandu-i in finala, cu 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), pe compatriotii lor Mike si Bob Bryan. Acesta este al zecelea titlu la dublu…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingandu-l in trei seturi, 5-7, 6-4, 6-4, pe croatul Borna Coric, sambata, in penultimul act al competitiei. La 36…

- Roger Federer (35 de ani), liderul din clasamentul ATP, s-a calificat in aceasta seara in finala turneului Masters de la Indian Wells. Elvețianul a avut un meci complicat in sferturi in fața croatului Borna Corici (21 de ani, 49 ATP). Federer s-a impus greu in trei seturi, scor 5-7, 6-4, 6-4, dupa doua…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka (44 WTA), in doua seturi, cu 6-3,...

- Simona Halep (Romania, 1 WTA) a suferit sambata dimineata una dintre cele mai dure infrangeri ale carierei: 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinale la Indian Wells.Daria Kasatkina (Rusia, favorita 20) - Naomi Osaka este finala de la Indian Wells, potrivit Mediafax. Rusoaica…

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a trecut de Simona Halep, scor 6-3, 6-0, și s-a calificat in prima finala de turneu Premier Mandatory din cariera. "Am incercat sa imi pun in aplicare planul de joc. Sa intalnesc pe cineva atat de bun ca Simona și sa inving cu un astfel de scor e mai mult decat mi-am…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca in aceasta seara sa ajunga intr-o noua finala la Indian Wells. Romanca, campioana in California la ediția din 2015, se va lupta pentru prezența in ultimul act cu sportiva japoneza Naomi Osaka (locul 44 WTA), cea care a produs surpriza in sferturile de finala,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Maria Sharapova a creat rumoare in Rusia, dupa ce a postat pe o retea de socializare o imagine in care apare admirand o pictura cu steagul SUA. Eliminata de la Indian Wells, "Masha" asteapta sa isi ia revansa la turneul de la Miami, insa pana atunci incearca sa alunge presiunea data de rezultatele…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Indian Wells dupa o victorie de zile mari in fata chinezoaicei Qiang Wang. Numarul 1 WTA a depasit un moment dificil in primu set, dupa care a dominat categoric duelul si s-a impus cu scorul de 7-5, 6-1. In sferturile de finala, Halep pare a avea…

- Simona Halep ramane numarul 1 mondial datorita faptului ca daneza Caroline Wozniacki (2 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale competitiei de categorie Premier Mandatory. Simona Halep trebuie sa-i multumeasca Dariei Kasatkina (19 WTA), rusoaica invingand-o in minimum de seturi pe daneza,…

- INDIAN WELLS 2018 SIMONA HALEP-PETRA MARTIC. Simona Halep va juca miercuri noapte, in sferturile de finala, impotriva jucatoarei croate Petra Martic, numarul 51 mondial, care a eliminat-o pe cehoaica Marketa Vondrousova, scor 6-3, 7-6. La aceasta editie a turneului californian, Martic le-a mai eliminat…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Lucrurile nu au mers mai bine nici pentru favoritii de pe taboul masculin de simplu de la Indian Wells. Revenit pe teren dupa o noua interventie chirurgicala la cot, Novak Djokovic (10) a cedat in fata japonezului Taro Daniel (109 ATP), scor 7-6 3), 4-6, 6-1, fiind eliminat inca din runda a doua a competitiei…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells, dupa ce s-a impus, duminica, in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, transmite Mediafax.

- Jucatorul de tenis Fabio Fognini a caștigat titlul la Sao Paolo. I l-a dedicat fostului fotbalist Davide Astori. Aflat la a 15-a finala din cariera, ”Fogna” a cucerit, duminica seara, al 6-lea titlu ATP, revenind de la 0-1 la seturi in finala cu surprinzatorul chilian Nicolas Jarry (22 ani, 1,98 metri…

- De la revenirea in forta pe terenul de tenis (produsa la inceputul lui 2017), Roger Federer are mare grija cum isi face programul competitional, prioritatea elvetianului fiind grija pentru corpul sau. Chestionat inainte de startul Indian Wells si Miami (turnee din categoria Masters), Fedex a surprins,…

- Simona Halep a plecat la Indian Wells (7-18 martie), acolo unde se va da o noua batalie pentru locul 1 WTA. Halep va trebui sa isi apere coroana pe care tocmai a recuperat-o de la Caroline Wozniacki, iar cel mai important e ca romanca sta doar la mana ei. Simona Halep pleaca cu un avantaj…

- Simona Halep paseste, in premiera, pe teritoriul Statelor Unite din postura de lider mondial. Constanteanca in varsta de 26 de ani ia la tinta turneele de la Indian Wells si Miami, care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double": s-a antrenat o singura zi pe terenul de tenis in Bucuresti, stand mai mult…

- Roger Federer joaca la Rotterdam pentru a redeveni numarul 1 ATP. A fost lider mondial timp de 302 saptamani. Elvețianul va lua startul la turneul din Olanda. Daca va prinde semifinalele, va fi noul numar 1 ATP. Deținator a 20 de titluri de Mare Șlem, Federer, locul 2 ATP, a acceptat wild cardul organizatorilor…

- Germania si Italia conduc cu scorul de 3-1 intilnirile cu Australia, respectiv Japonia si si-au asigurat calificarea in sferturile de finala ale Grupei Mondiale a Cupei Davis. La Brisbane, Alexander Zverev l-a invins, duminica, pe Nick Kyrgios, cu 6-2, 7-6 (3), 6-2, aducind punctul victoriei Germaniei.…

- Caroline Wozniacki e in culmea fericirii, dupa ce a caștigat primul turneu de la Grand Slam din cariera. Daneza a invins-o pe Simona Halep, dupa o finala senzaționala."Am mari emoții, aștept de mult timp momentul acesta. Vreau sa le mulțumesc tuturor. Vreau sa va mulțumesc celor din tribuna.…

- Organizatorii turneului australian au stabilit ora meciului dintre Simona Halep si Karolina Pliskova. Cele doua tenismene se vor infrunta pentru un loc in semifinale, miercuri, pe Rod Laver Arena, nu mai devreme de ora 06:00, scrie prosport.ro

- Sportiva Su-Wei Hsieh (Taiwan, 88 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, dupa ce a eliminat-o in turul trei, sambata, pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 35 WTA si cap de serie 26. Hsieh s-a impus cu scorul de 6-2, 7-5, intr-o ora si 39 de minute.In optimile…