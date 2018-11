Stiri pe aceeasi tema

- Prima editie a fazei finale a Ligii Natiunilor va avea loc, in iunie 2019, in Portugalia, informeaza uefa.com. Portughezii au obtinut dreptul de a organiza turneul dupa ce si-au asigurat, sambata, primul loc in grupa 3 a diviziei A a competitiei.

- Sistemul de arbitraj video (VAR) isi va face debutul la Cupa Asiei pe Natiuni incepand cu editia de anul viitor, urmand sa fie utilizat din faza sferturilor de finala, a anuntat joi Confederatia asiatica de fotbal (AFC), citata de agentia Reuters. Forul fotbalistic regional, care anuntase…

- Serbia și Italia iși disputa sambata, in Japonia, titlul mondial, dupa ce azi au trecut in semifinale de Olanda, respectiv China. Campionatul Mondial feminin din Japonia a ajuns la cea mai importanta faza, cea in care se decerneaza medaliile. Azi, a avut loc penultimul act, unde Serbia a trecut de Olanda…

- Delegațiile PSD-ALDE au agreat, miercuri, intr-o discuție de peste doua ore, la Parlament, forma finala a legii offshore care va intra „de principiu” saptamana viitoare in dezbaterile din comisiile de specialitate, cele doua partide urmand sa iși prezinte proiectul celorlalte formațiuni politice.„Ne-am…

- Salariul minim pe economie ar putea crește inainte de 1 ianuarie 2019. Anunțul a fost facut, in exclusivitate la TVR, de ministrul de Finanțe. Eugen Teodorovici a spus ca decizia va fi luata la rectificarea bugetara de luna viitoare. Tot atunci se va decide și cum se va restructura aparatul de stat,…

- Portugalia a oferit un adevarat recital ofensiv impotriva Italiei, gazdele ratand multe ocazii la poarta lui Donnarumma. Andre Silva (jucator imprumutat de AC Milan la Sevilla) a adus victoria lusitanilor, printr-un gol marcat in minutul 48.

- Portugalia s-a impus in derby-ul zilei, contra Italiei, scor 1-0. Turcia, antrenata de Mircea Lucescu, a intors spectaculos scorul din Suedia și s-a impus, scor 3-2. Turcia a obținut o victorie incredibila in Suedia. Amenințat de turci cu demiterea, Mircea Lucescu a reușit sa iși capaciteze jucatorii,…

- Romania a incheiat Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Montemor-o-Velho (Portugalia) fara vreo medalie, dupa ce Leonid Carp si Victor Mihalachi au ocupat locul 7, duminica, in finala probei de canoe-2 pe 500 m.