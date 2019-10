Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” s-au descatusat dupa succesul la scor de la Severin cu Viitorul Pandurii, dar au parte maine de un meci mult mai dificil acasa. ASU Politehnica primeste, tot pe „Stiinta”, vizita primei echipe care a rapus liderul si totodata una dintre candidatele la primele pozitii, FC Arges Pitesti.…

- „Baietii in ghete” nu mai stiu sa marcheze, pare sa fie concluzia simpla dupa sapte partide la rand cu zero in dreptul reusitelor pe tabela. Nici Derby-ul banatean, pe un „Stiinta” aglomerat, nu a adus golul mult asteptat de fanii timisorenilor. S-a incheiat ASU Politehnica – CSM Resita 0-0, intr-un…

- ASU Politehnica a pus capat esecurilor acasa, dar nu a inceput seria victoriilor prin mutarea pe „Stiinta”. La ultimul meci cu Cosmin Petruescu pe banca tehnica, „Baietii in ghete” au remizat alb, scor 0-0, cu Concordia Chiajna. Conducerea alb-violetilor va anunta oficial maine numele noului tehnician.…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci dificil in Liga 2, intalneste fosta divizonara A Concordia Chiajna. Dupa esecurile suferite pe „Dan Paltinisanu” cu Daco-Getica si Mioveni, „Baietii in ghete” spera la primul succes stagional acasa pe arena „Stiinta”. In ciuda ultimelor rezultate tehnicianul…

- ASU Politehnica va reveni pe arena din centrul orasului cu ocazia meciului cu Concordia Chiajna din etapa a V-a a Ligii 2. „Baietii in ghete” au fost nevoiti sa apeleze din nou la „Stiinta” deoarece ilfovenii nu au fost de acord cu schimbarea orei partidei de sambata. Asta in conditiile in care pe stadionul…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- ASU Politehnica a castigat jocul amical de pe teren propriu cu divizionara C ACS Dumbravita. A fost 3-1 pentru echipa de liga secunda, din care au lipsit cativa jucatori notabili, printre care si ultima achizitie, Mircea Axente. Timisorenii au deschis scorul in minutul 20 prin Scutaru, care a marcat…