S-a sinucis pentru că părinţii nu l-au lăsat să plece în străinătate Un tanar in varsta de 21 de ani din satul Aldeni, comuna buzoiana Cernatesti, student la Arhitectura, si-a pus capat zilelor, spanzurandu-se in magazia locuintei. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, baiatul ar fi recurs la acest gest extrem dupa o serie de neintelegeri cu parintii. Acesta era student in anul trei la Facultatea de Arhitectura din cadrul Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din Iasi, insa dorea sa inghete anul si sa plece in strainatate. "In timp ce membrii familiei erau plecati la serviciu, iar sora in varsta de 13 ani se afla la scoala, tanarul s-a incuiat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

