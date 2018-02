S-a sinucis de sărăcie în ziua pensionării, o vecină l-a găsit spânzurat Un barbat din Oradea pe nume Gardi Laszlo s-a sinucis la 61 de ani din cauza situației aparent fara ieșire in care se gasea. Oradeanul a suferit un accident și a ramas fara loc de munca, fiind condamnat sa traiasca intr-o saracie cumplita. Deși a depus cererea pe 16 octombrie 2017, decizia de pensionare i-a venit abia pe 2 februarie, chiar in ziua in care Gardi a fost gasit mort. Potrivit ebihoreanul.ro, vecina care l-a gasit mort a povestit ca, in disperare de cauza, Gardi și-a vandut tot ce avea in casa cu speranța ca va primit decizia de pensionare și va reuși sa se redreseze.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Oradea pe nume Gardi Laszlo s-a sinucis la 61 de ani din cauza situatiei aparent fara iesire in care se gasea. Oradeanul a suferit un accident si a ramas fara loc de munca, fiind condamnat sa traiasca intr-o saracie cumplita.

- Trupul barbatului a fost descoperit de unul dintre vecini, care a vazut ușa deschisa și a intrat sa vada daca barbatul este teafar. Un echipaj SMURD s-a deplasat de urgența la fața locului, insa nu a putut decat sa constate decesul barbatului. Oradeanul avea probleme locomotorii și…

- Ion Bostinaru locuia in satul Farcasesti. Joi dupa-amiaza a fost gasit spanzurat cu o funie de o grinda, intr-o anexa din spatele casei. Ion Bostinaru are o fiica, in varsta de 15 ani, iar sotia este plecata la munca in strainatate. Inainte de a-si incheia socotelile cu viata, barbatul a lasat un bilet…

- Un electrician din cadrul Carierei Roșia, a Complexului Energetic Oltenia, s-a sinucis, joi, la doar 40 de ani. Ion Boștinaru, din comuna Farcașești, a lasat un bilet de adio pentru soție și pentru fiica sa, eleva a Colegiului Spiru Haret din Targu-Jiu. Ultimele sale cuvinte…

- Un baiețel a murit in timp ce se juca in gradina familiei sale. Copilul s-a spanzurat accidental in timp ce se dadea pe tobogan. Blake William Graves, un copil de 3 ani din Crook, Anglia, s-a spanzurat dandu-se pe toboganul din gradina. Micuțul se juca cu sora lui cea mica și cu mama sa inainte de tragicul…

- Nicole Finn, o femeie in varsta de 43 de ani din Statele Unite, a primit inchisoare pe viața, dupa ce aceasta și-a infometat cei trei copii adoptați, fapt ce a dus la moartea unei fete de 16 ani.

- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a avut trei mari slabiciuni: iubirea de țara, patima pentru femei și dragostea pentru copiii lui. Din pacate, ultimele doua s-au impletit cu multa durere și suferința, caci marele „crai” nu a fost fericit nici cu nevasta, dar nici cu amanta, iar ambii fii s-au stins mult…

- Lidia, una dintre fiicele lui Corneliu Vadim Tudor, a oferit amanunte despre starea de sanatate a acestuia inainte de a inceta din viața. Poetul și politicianul Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viața in data de 14 septembrie 2015 . Avea 65 de ani și suferea de diabet, insa moartea sa a fost provocata…

- Cauza decesului celor doua femei, mama si fiica, gasite intamplator in casa de vecini, intr-o locuinta din centrul vechi al Brasovului , dupa mai bine de doi ani, ar putea fi imposibila pentru medicii legisti, deoarece au mai ramas doar scheletele femeilor, nu si tesut pentru analize. Totusi, se banuieste…

- Tyler Hilinski s-a sinucis tragandu-si un glont in cap, cu o pusca. De asemenea, politia a declarat ca sportivul a lasat un bilet de adio. Toti cei care l-au cunoscut au fost socati de moartea lui Hilinski, in frunte cu antrenorul sau de la Washington State, Mike Leach. Tyler Hilinski era…

- Un tanar de 19 ani s-a sinucis la Iași, aparent fara motiv, nelasand in urma un bilet prin care sa iși explice gestul. Drama intr-o familie din Iași, dupa ce un tanar de 19 ani a fost gasit spanzurat pe terasa casei in care locuia impreuna cu sora și parinții sai. Tragedia s-a petrecut ieri-seara, Andrei…

- Pensionarii din poliția județului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului polițistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestație lamentabila” iar Marian Șerbulea, fost ofițer…

- Discutia dintre premierul Mihai Tudose si seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, s-a incheiat, seful Executivului urmand sa anunte daca va semna demiterea acestuia asa cum a solicitat inca de marti ministrul Carmen Dan, in contextul scandalului cu politistul pedofil. Seful Politiei Romane,…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia. Seful Executivului, Mihai Tudose, urmeaza sa decida dupa aceasta…

- Și-a pus capat zilelor din motive necunoscute. Un tanar de 31 de ani din comuna Capreni a fost gasit spanzurat de un copac in gradina casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre mama acestuia. Dan Ciurea nu a lasat nici macar un bilet de adio in care sa-și motiveze gestul extrem de a-și…

- Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii, in prima zi din anul 2018. Sergiu Curca, un tanar interpret de muzica populara, a fost gasit spanzurat, in aceasta dupa-amiaza, in locuința sa din orașul aradean Lipova. Potrivit polițiștilor, tanarul s-a sinucis, iar mai mulți criminaliști fac cercetari…

- Alina Borcescu, iubita lui Sergiu Curca, este devastata de durere, dupa ce a aflat ca ca partenerul ei și-a pus capat zilelor in prima zi a noului an 2018. Tanara din județul Arad a primit zeci de mesaje de condoleanțe de la apropiați, dupa ce și-a pus o fotografie in intregime neagra pe profilul de…

- Tragedie nemarginita in prima zi a anului 2018. Un celebru solist de muzica populara s-a sinucis. Este vorba despre Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, in prima zi a anului. Tanarul a fost gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul…

- Sergiu Curca, un interpret de muzica populara in varsta de 22 de ani, s-a sinucis, el fiind gasit astazi spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, informeaza Mediafax. “Tanarul s-a sinucis, nu exista alte suspiciuni. Politistii se afla la fata locului pentru a face cercetari”, au transmis…

- Trei persoane au fost retinute, aseara, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie, în urma unei operatiuni, desfasurate cu sprijinul Departamentului Institutiilor Penitenciare. Este vorba despre un cetatean al Turciei si sotia acestuia, care activa în calitate de translator, precum…

- Un cunoscut boxer român și-a pus capat zilelor dupa ce și-a taiat venele într-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa și a lasat un bilet de adio. Fostul boxer, antrenor emerit, Viorel Soroceanu si-a taiat venele, disperat fiind din cauza starii sale de sanatate. Soroceanu…

- Dubla sinucidere a sotilor Anda si Bogdan Maleon din Iasi a socat o tara intreaga. Si, de la o ora la alta, ies la iveala noi informatii in cazul acestei tragedii. In prima faza, anchetatorii au luat in calcul o crima urmata de o sinucidere, insa dupa efectuarea autopsiei, au ajuns la o concluzie naucitoare:…

- Prima zi de Craciun au petrecut-o in familie, alaturi de micuta pe care au adoptat-o in urma cu mai bine de o luna. Dar azi, Dana Nalbaru si sotul ei si-au luat minunile si le-au dus la bunici. Aceasta zi sfanta va ramane in memoria fetitei adoptive a cuplului, pentru ca e cea in care ii cunoaste pe…

- Și-a pus capat zilelor în caminul în care locuia. Un tânar în vârsta de 21 de ani a fost gasit strangulat de balconul unui camin studențesc al Academiei de Studii Economice din Moldova. Corpul neînsuflețit al acestuia a fost gasit de iubita baiatului…

- Sunt oameni care prin insași simplitatea lor nu reușesc sa se caiasca in alt mod și desigur ca duhovnicul accepta spovedania lor și intr-o astfel de forma, dar corect ar fi sa se spuna astfel: „Sunt rea și foarte manioasa, iar atunci cand soțul meu nu s-a purtat cuviincios, m-am maniat și l-am plesnit.…

- Impacarea dintre Selena Gomez si Justin Bieber este un mare succes pentru fanii celor doi cantareti, insa nu toata lumea manifesta acelasi entuziasm pe aceasta tema, scrie public.fr. Mama Selenei Gomez a fost dusa la spital in urma unei dispute cu fiica ei despre Justin Bieber. Mandy Teefey,…

- In timp ce toata lumea s-a bucurat de impacarea dintre Justin Bieber și Selena Gomez, mama artistei a trait cel mai aprig coșmar al sau: fiica sa, in ”ghearele” controversatului artist. Mama Selenei Gomez e impotriva relației cu Justin Bieber Potrivit TMZ, mama Selenei Gomez a ajuns pe mainile doctorilor…

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati in judecata sub acuzatia ca au omis sa isi declare toate bunurile in declaratia de avere, scrie Politico. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump si Kushner…

- Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost gasit spanzurat intr-o magazie din locuinta sa. Descoperirea a fost facuta de tatal acestuia. Primele verificari efectuate de politisti arata ca tanarul s-ar fi sinucis din dragoste, dupa o banala cearta cu iubita lui. Potrivit stirilekanald.ro,…

- • REACȚIA fiului unei afaceriste din Targu-Jiu Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost gasit spanzurat, ieri dimineața, intr-o magazie din locuința sa, de pe strada Tismana. Descoperirea a fost facuta de tatal acestuia. Primele verificari efectuate de polițiști arata ca Silviu Croitoru…

- Un tanar de 22 de ani din Tg-Jiu a fost gasit spanzurat, vineri, de o grinda intr-o magazie a gospodariei familiei, pe strada Tismana. Descoperirea șocanta a fost facuta chiar de tatal sau. Din primele informații se pare ca motivul sinuciderii ar fi relația cu o fata. Deocamdata nu se știe daca tanarul…

- Imagini nemaivazute cu Marilyn Monroe au fost publicate pe un site englez. In fotografiile respective celebra actrita apare extrem de zambitoare, parand a fi insarcinata. Marilyn Monroe este infatisata cu burtica de graviduta, fiind mai fermecatoare ca oricand.

- Christine Carlos cantarea 102 kilograme in vara anului 2012. Aflata in vacanta la mare, femeia a realizat ca ii este imposibil sa se joace cu fiica asa. Din cauza kilogramelor in plus, Cristine se confrunta cu dificultati de respiratie si ii era foarte greu sa tina pasul cu micuta ei.

- Un primar PSD din Gorj a fost trimis in judecata de catre DNA, impreuna cu fiica sa, pentru ca a primit zeci de mii de euro din fonduri europene pretinzand ca va creste vaci. Fiica sa e in Anglia, iar primarul n-are nicio vaca, desi a luat banii.

- Procurorii anticorupție din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Craiova l-au trimis in judecata pe Michy Nioața, primarul comunei Bumbești-Pițic, pe fiica acestuia și doi funcționari ai Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Gorj, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție…

- Un român a fost ucis în Anglia, iar suspecții sunt trei barbați și doua femei. Momentan nu se cunosc mai multe detalii despre felul în care și-a pierdut viața, însa polițiștii fac cercetari în acest caz. Fiica barbatului, Maria Alexandra a facut un apel…

- Mihai G., un elev de 18 ani de la un liceu din Focșani, a fost gasit spanzurat. "La data de 23 noiembrie anul curent, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar de 18 ani din comuna Varteșcoiu s-ar fi spanzurat. Cadavrul a fost transportat la SML in vederea efectuarii expertizei…

- Stela Popescu nu a avut copii biologici și a explicat foarte clar care a fost motivul pentru care nu a devenit mamica niciodata. Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani . Artista va fi inmormantata duminica, la Cernica, alaturi de regretatul sau soț, Puiu Maximilian.…

- Politistul a plecat luni seara de acasa si de atunci nimeni nu a mai stiu nimic de el. Un satean din comuna natala, Gruia povesteste ca i-a vazut inca de ieri masina la marginea satului pe un camp, insa nu a stiut nicio clipa ca aceasta i-ar apartine politistului. Doi sateni au pornit in cautarea…

- Preotul din satul Grindeni, din comuna doljeana Ostroveni, in varsta de 40 de ani, a fost gasit spanzurat sambata dimineata in curtea locuintei sale. Slujitorul Domnului a lasat un bilet de adio in care si-a cerut iertare de la parinti, copii si Dumnezeu pentru gestul facut.

- „La capitolul transport am discutat foarte mult, mai ales asupra categoriilor care ar beneficia de reducere. In draftul pe care o sa-l prezentam in curand, elevii și pensionarii vor fi categoriile care vor fi scutite de plata biletelor, dar la pensionari nu vor beneficia de gratuitate pensionarii…

- Un barbat de 82 de ani a fost gasit astazi, 19 noiembrie 2017, spanzurat in garajul din curtea unde avea locuința. Medicii au intervenit timp de 45 de minute pentru salvarea vieții acestuia, insa fara succes. Potrivit Poliției Alba, un barbat, H.R., in varsta de 82 de ani s-a spanzurat, duminica, in…

- Florin Trasnea, barbatul din Albota care aztazi și-a pus capat zilelor, avea 50 de ani. Cazuze de ceva timp in patima alcoolului, iar in ultima vreme se certa tot mai des cu parinții. Amenințase de cateva ori ca se sinucide. Duminica, inainte sa se spanzure, s-a taiat cu un cuțit pe unul dintre…

- Doua turise au fost gasite moarte in camera lor de la un hostel din Cambodgia. Tinerele Jade Seymor (22 de ani) și Abbey Gail Amisola (27 de ani) și-ar fi pierdut viața, dupa ce s-a simțit rau și au luat medicamente fara prescripție de la o farmacie, relateaza Daily Mail. Cele doua tinere se cunoscusera…

- Un camatar din Falticeni a avut parte de o moarte violenta iar ancheta se dovedește imposibila. Pe lista suspecților se afla inclusiv fiica victimei, o adolescenta de 17 ani, cu probleme psihice. Misterul este cu atat mai mare cu cat tanara a fost gasita la cațiva kilometri departare, plina de rani.…

- Pacienta dusa cu o caruța la ambulanța in Vaslui din cauza drumului impracticabil. Echipajul de pe ambulanța a fost nevoit sa transporte cu o caruța o pacienta bolnava de diabet și inconștienta, din cauza drumului impracticabil, in localitatea Tacuta din județul Vaslui. Echipajul Serviciului de Ambulanța…