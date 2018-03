S-a simplificat modalitatea de restituire a taxei auto

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a simplificat procedura de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu, prin eliminarea obligatiei de a atasa, la cerere, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, masura regasindu-se intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta adoptat in sedinta de Guvern de joi,…

- Un functionar din Buzau a fost prins in flagrant in timp ce primea 400 de lei, bani ceruti ca mita pentru a soluționa favorabil cererea de restituire a taxei de prima inmatriculare auto. Potrivit unui comunicat al Serviciul Județean Anticorupție Buzau, ofițerii Direcției Generale Anticorupție au prins…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au inceput urmarirea penala in cazul unei functionare acuzate de luare de mita, scrie news.ro. Femeia, in varsta de 50 de ani, ar fi luata mita 400 de lei de la un politist local pentru a-i solutiona favorabil cererea de restituire…

- Au trecut mai bine de doua luni si jumatate de cand Fiscul ar fi trebuit sa inceapa restituirea taxa auto proprietarilor de masini care au achitat-o. Pana luni, 19 martie 2018, nu a primit nimeni nici un ban. Ne-am interesat la Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Bihor despre…

- Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de expertizare tehnica a spatiilor cladirii Palatul Parlamentului, pentru cerinta esentiala de securitate la incendii. Potrivit site-ului www.e-licitatie.ro, valoarea estimata a contractului se ridica la 588.235,29 lei.Citeste si: DOCUMENT - Sindicatele…

- Ordonanța adoptata de Guvern! Un milion de romani vor depune la Fisc din acest an o declarație unica. Guvernul a aprobat joi documentul prin care 7 formulare fiscale sunt inlocuite de o singura declarație. Masura vine la o luna si jumatate de cand a fost anuntata, timp in care oamenii nu au stiut ce…

- Guvernul a aprobat joi un memorandum care obliga companiile de stat sa participe la procedurile de achizitii publice, a anuntat Eugen Teodorovici. El a precizat ca a fost luata aceasta decizie dupa ce Ministerul de Finante a fost nevoit sa cumpere bilete de avion la preturi mult mai mari,…

- Guvernul a decis astazi, printr-un Memorandum, stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitații companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publica. Astfel, mecanismul instituit cuprinde un set de masuri in vederea promovarii concurenței intre…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, a spus premierul Viorica Dancila. "Astazi vom avea pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene. Asa cum am mentionat, ma intereseaza foarte mult ca sa…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, astfel incat vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom…

- Guvernul a stabilit miercuri in sedinta de Guvern temeiul legal pentru plata fondurilor necesare astfel incat lucrarile de consolidare și modernizare a Salii Palatului sa fie demarate la termenele prevazute, iar lucrarile sa se incheie la timp pentru desfașurarea Concursului Internațional "George Enescu"…

- TAXA AUTO 2018. In prezent, legea prevede ca ”la cererea de restituire se anexeaza, in original sau copie, documentul doveditor al plații taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care a fost extinsa valabilitatea pasapoartelor electronice la 10 ani, comparativ cu cinci ani cat era pana acum, pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani. Valabilitatea pasapoartelor simple electronice a fost extinsa la 10 ani De asemenea, proiectul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege prin care a fost extinsa valabilitatea pasapoartelor electronice la 10 ani, comparativ cu cinci ani cat era pana acum, pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani. Valabilitatea pasapoartelor simple electronice a fost extinsa la 10…

- Reducerea taxei urmeaza sa fie supusa aprobarii Consiliului local Braila. Masura a fost luata dupa ce un brailean a castigat un proces dupa ce a demonstrat in fata judecatorilor ca taxa pretinsa de compania de utilitati este mult mai mare decat cea cuvenita pentru cantitatea de precipitatii ajunsa in…

- Guvernul german studiaza posibilitatea de a face transportul public gratuit in unele orase ale tarii, cu scopul de a combate poluarea. Cu o poluare a aerului accentuata si invocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania…

- Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare și inovare, pentru cei care desfașoara activitați cu caracter sezonier, precum și pentru salariații persoane cu dizabilitați, incadrate cu handicap grav sau accentuat.…

- Victimele violențelor domestice vor putea cere un ordin de protecție provizoriu, potrivit unui proiect de lege care a trecut joi de Executiv și va ... The post Victimele violențelor domestice vor putea obține un ordin de protecție direct de la poliție. Guvernul a adoptat masura appeared first on Renasterea…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului.

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- Guvernul etiopian a ordonat joi eliberarea a 746 de detinuti, inclusiv bloggerul Eskinder Nega si opozantul Andualem Arage, a caror arestare a provocat critici din partea comunitatii internationale, a anuntat radioteleviziunea Fana, apropiata puterii, relateaza AFP. Masura survine ca urmare a promisiunii,…

- Guvernul a aunțat joi ca a luat o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de…

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru…

- Taxa clawback a fost in valoare de 23,45% in ultimul trimestru al anului 2017, mai mare cu aproximativ 4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul trei al aceluiasi an, cand a fost calculata la 19,42%, potrivit Asociatiei Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM).…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al Administratiei Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor precedenti, a sumei de 845.891 mii lei necesara restituirii taxei auto", in timp ce programele de stimulare a innoirii…

- Un elicopter militar japonez s-a prabusit luni in apropiere de o gradinita din prefectura Saga (sud-vest). O persoana se crede ca si-a pierdut viata in accident, au anuntat Ministerul Apararii si autoritatile locale, citate de agentia Kyodo si AGERPRES.Citeste si: Masura de ULTIM MOMENT: Cum…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera ca victima…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Masura…

- UPDATE Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis presei. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaraţia privind venitul asupra căruia se…

- Guvernul a anunțat printr-un comunicat ca o anumita categorie de tineri va avea șansa de a se angaja in instituțiile publice locale, scopul fiind integrarea pe piața muncii și sprijinirea acestora pentru a capata experiența, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul…

- Cei care au depus deja cereri de restituire a fostei taxe auto nu mai trebuie sa inainteze alte solicitari, banii urmand sa fie primiti din oficiu. Sumele urmeaza sa fie date de stat mai repede fata de cele pentru persoanele care inca nu au depus cereri. Asa prevede un act normativ intrat in vigoare…

- Guvernul austriac intenționeaza sa reduca alocațiile copiilor lucratorilor rezidenți care muncesc in Austria. Daily Express informeaza in ediția sa electronica despre intenția partidului de guvernamant din Austria de a reduce plațile pentru alocațiile copiilor a caror parinți muncesc și traiesc…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 au intrat in vigoare unele masuri propuse de coalitia de guvernare PSD-ALDE, sustinandu-se ca vor aduce in viata populatiei o ”revolutie fiscala”, dar care vor produce non-efecte si se vor dovedi ca fiind false sustineri economico-sociale pentru populatie. Masura…

- Romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana pe 31 august, termen care este unul de decadere, iar orice cerere depusa ulterior, nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat in Monitorul Oficial.

- Incepe din nou alergatura pentru recuperarea taxei de prima inmatriculare auto. A fost publicata procedura prin care se pot obține banii inapoi de catre proprietari. Sunt vizate inmatricularile din perioada 2003 - 2016. Guvernul intenționeaza sa introduca o taxa noua, dupa ce, timp de un an, in Romania…

- Premierul Mihai Tudose a declarat recent ca nivelul taxei pe valoarea adaugata nu va fi scazut de la 19% la 18% de la 1 ianuarie 2019, desi masura este cuprinsa in Programul de guvernare aprobat de Parlament. ”Nu, nu vorbim deocamdata de acest lucru. Deocamdata am facut tot ce s-a putut, ce am dorit…

- In ultimele zile ale anului trecut au fost publicate mai multe acte normative, printre care si procedura de restituire a taxei de prima inmatriculare. Vom lua rand pe rand fiecare act notmativ publicat, o lista a lor putand fi urmarita la finalul acestui text. Prin procedura de care vorbeam inainte…

- O parte dintre crescatori nu vor mai avea interdictie sa isi scoata animalele la pascut. Conform unor noi prevederi legale, pasunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau detin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor…

- Guvernul se așteapta ca situația in plan social sa degenereze in urmatoarea perioada. In sistemul RO-ALERT, cel prin care populația este alertata pentru situații de urgența cum ar fi fenomene meteo extreme sau cutremure, a fost implementat un nou tip de alerta, acela de revolta sociala.Citește…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare sau detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de miercuri. ”Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…