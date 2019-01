S-a sfințit noul sediu al Fundației Teatrale Neghiniță Duminica, 27 ianuarie, a avut loc slujba de sfințire a noului sediu in care s-a mutat Fundația Teatrala Neghinița, pe strada Tazlaului, nr 7 C, in complexul imobiliar Fialdi. La acest eveniment au fost prezenți copii și parinți, membri ai fundației, sponsori, colaboratori și reprezentanți ai Consiliului Județean Bacau. Copiii membri ai fundației se pot […] Articolul S-a sfințit noul sediu al Fundației Teatrale Neghinița apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

