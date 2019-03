Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala miercuri in integralitate, cu unanimitate de voturi, legea privind declasificarea tuturor protocoalelor incheiate intre SRI si institutiile judiciare in baza unei decizii a CSAT din 2005. Actul normativ le-ar fi permis condamnatilor sa ceara revizuirea…

- Angajații din contrucții nu mai sunt obligați ca contribuie la Pilonul II de pensii, conform Ordonanței de Urgența a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, prin care sunt introduse mai multe modificari fiscale și diverse reglementari, inclusiv taxa pe activele financiare ale bancilor.Legea nr. 411/2004…

- Romania reprezinta un punct de atractie investitional in Europa si, sincer, nu cred ca vor fi retrageri de companii straine din Romania a declarat, la Palatul Victoria, dupa adoptarea OUG cu privire la noi masuri fiscal-bugetare, ministrul Finantelor Publice, Eugen...

- Romanii care vor proceda astfel ar putea ramane fara permis cel puțin un an. Polițiștii au facut aceasta propunere dupa ce, in 2018, 65 de romani au murit in accidentele produse de șoferi bauți. Suntem pe primul loc in Europa la numarul victimelor de pe sosele. Si doar masurile extreme ne-ar putea salva,…

- Un roman a intins la maxim nervii unui italian care nu a mai rezistat și a explodat. Italianul și-a ieșit din minți și a inceput sa vandalizeze toate mașinile cu numar de Romania dintr-o parcare, totul pentru a se razbuna.

- Modificarile aduse Legii ANI privind prescrierea faptelor mai vechi de trei ani ce determina conflictul de interese nu respecta normele de tehnica legislativa cu privire la continut si limbajul juridic, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a admis o sesizare…

- Legea inițiata de fostul ministru al Educației, Liviu Pop, adoptata de Parlament și promulgata de Klaus Iohannis, privind "Bacalaureatul paralel”, a fost publicata in Monitorul Oficial. Aceasta prevede un altfel de Bacalaureat pentru romanii din strainatate.

- Romanii care n-au ajuns inca la varsta de pensionare pot sa-și plateasca retroactiv contribuția la pensii pentru cinci ani, daca au perioade in care n-au fost asigurați in niciun sistem autohton. Astfel, persoanele interesate pot sa incheie contracte cu casele teritoriale de pensii pana la finele anului…