- Simpatica foc, dar deloc ușor recunoscut chiar și pentru cei mai infocați fani ai ei – așa este Lidia Buble intr-o imagine de pe vremea copilariei sale. Lidia Buble, care are o relație de iubire cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , este acum o tanara senzuala și foarte atenta la imaginea…

- Jurnalistul Nic Sarbu a murit. Momente grele pentru jurnalista Simona Tache. Soțul acesteia, Nic Sarbu a incetat din viața. Acesta avea doar 43 de ani. Nic Sarbu a murit la varsta de 43 de ani. Acesta era partenerul de viața al jurnalistei Simona Tache. Anunțul despre moartea lui Nic Sarbu a fost facut…

- Relațiile care se termina din diferite motive nu trebuie privite ca experiențe negative, ci lecții importante de viața. De fiecare data trebuie sa ne ridicam mai puternice de pe urma acestor experiențe și sa nu mai repetam greșelile din trecut. Deși este destul de greu sa treci peste un…

- Cantata pentru prima data pe scena Media Music Awards in octombrie, Ackym lanseaza astazi piesa “I Love U”, alaturi de trupa Maxim. “I Love U” este al saselea single oficial Ackym, producatorul muzical care ne-a obisnuit cu sound-ul sau inovator, apreciat atat in cluburi, cat si pe radio. Devenit cunoscut…

- Anda Adam este casatorita cu Andrei Sorin, caruia i-a daruit o fetita, de care se bucura cat pot de mult in timpul liber. Artista marturisea ca viata ei de cuplu a trecut prin transformari in ultimii ani, si asta din cauza timpului prea putin petrecut impreuna.

- Cantareata de muzica populara Maria Loga cere o dovada de iubire de la prietenii de pe facebook. Aceasta ii roaga sa voteze Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului" la concursul lansat la Pro TV de gorjeanul Catalin Maruta. Re...

- Se pare ca 2018 este anul divorturilor. O indragita cantareata de muzica populara a facut un anunt socant: “Noi stam impreuna, de foarte multi ani, pentru copii. In rest, fiecare cu viata lui!“. Desi nimeni nu banuia, cantareata Silvana Riciu nu are o casnicie fericita, ba mai mult, ea si sotul ei stau…

- Dupa ce in toamna a anuntat ca s-a despartit de iubit, Oana Radu a facut o dezvaluire bomba. Artista are un nou iubit, care se pare ca e pus pe treaba. Cantareata a fost deja ceruta in casatorie, a acceptat, dar inca nu a stabilit clar data nuntii.

- Lucky Marinescu, una dintre marile voci ale scenei muzicale din Romania a incetat din viața. Cel care a facut anunțul despre deces a fost chiar fiul regretatei artiste. Cantareata de muzica usoara Lucky Marinescu a murit miercuri dimineata, la varsta de 83 de ani. Anuntul despre decesul artistei a fost…

- Dupa succesul inregistrat cu single-ul “Rain”, care se apropie de 30 de milioane de vizualizari, Akcent si Reea colaboreaza din nou pe piesa “My Lady”. “My Lady” este primul single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in tari…

- Emma Zeicescu și tatal baiețelului ei s-au desparțit. Realizatoarea tv și Claudiu au trait o frumoasa poveste de dragoste mai mult timp, insa cei doi au decis sa puna capat relației. Emma a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fanii ca ea și Claudiu o vor lua pe drumuri separate.…

- Reper al muzicii populare, Maria Dragomiroiu se desparte de Romania pentru urmatoarele doua luni. Cantareața pleaca alaturi de soțul ei, dar și de Fuego, Irina Loghin și alți artiști indragiți dincolo de ocean intr- un turneu pentru comunitațile de romani de peste granițe.

- Fermecatoarea actrita, care acum a ajuns sa joace la Hollywood alaturi de actori de top precum Adrien Brody și Antonio Banderas, are un trecut demn de filmele romantice. Inainte sa se casatoreasca cu fotbalistul Adrian Mutu, in 2001, actrita s-a iubit cu un alt barbat celebru, de data aceasta din televiziune:…

- Una dintre cele mai iubite artiste de la noi, Lidia Buble, a avut parte, in seara dintre ani, de o surpriza placuta. Zeci de fani care o iubesc au sosit la concertul Lidiei tocmai din Miercurea Ciuc. Cantareața se afla in concert la Codlea, Brasov. Artista le-a mulțumit fanilor care au venit special…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in Bucuresti prin deja obisnuitul Revelion la Palatul Parlamentului si prin petrecerile in aer liber Hit Revelion 2018, in Piata George Enescu, unde vor canta artisti si trupe precum Andra, Carla’s Dreams, Delia, Holograf, Loredana, Voltaj, Marcel Pavel si Directia…

- Daca Craciunul l-au petrecut impreuna in Deva la parintii Lidiei Buble , Revelionul nu-l va petrece alaturi de iubitul ei, Razvan Simion. Cantareata are spectacole in București și pe Valea Prahovei, așa ca va trece in 2018 pe scena. Razvan Simion se va afla tot pe Valea Prahovei, dar nu langa Lidia…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway va prinde viata la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018, care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei…

- Cantareata columbiana Shakira a anuntat miercuri amanarea turneului sau in SUA si Canada prevazut initial sa aiba loc la inceputul lui 2018 din cauza faptului ca leziunea la corzile vocale de care sufera si care a fortat-o sa-si anuleze mai multe concerte europene se vindeca mai incet decat spera, relateaza…

- Codrin Ștefanescu alaturi de baiețelul lui, Raducu, pe Facebook. Atenția tuturor a fost atrasa de un detaliu interesant. Deși in fotografie mai aparea o femeie cu picioare superbe, cel mai probabil mama copilului, poza a fost micșorata astfel incat, fața acesteia sa nu se vada. Codrin Ștefanescu și…

- Patronul FCSB a dezvaluit ca este fanul lui Baluța și a facut o oferta-record pentru jucatorul de 24 de ani, 2,5 milioane de euro. Mijlocașul oltenilor are o clauza de 3 milioane de euro. "Dau 2,5 milioane de euro. Mai mult nu dau. Ar fi o nebunie! De Baluța imi place cel mai mult. Daca nu…

- S-a nascut la Chișinau, dar cele mai frumoase amintiri ii sint legate de satul Gura Bicului, unde venea, ori de cite ori avea posibilitatea, sa iși vada strabunica, pe nume Sofia. Drumul vieții nu i-a fost presarat cu petale de flori, ci, dimpotriva, a luptat și a muncit mult ca sa obțina ceea ce are…

- Lidia Buble asteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna si a inceput deja pregatirile in asteptarea lui Mos Craciun! Intr-un interviu pentru HeyNews.ro artista a dezvaluit unde va face Craciun si a vorbit de Sarbatorile de Iarna din copilarie. Pentru cei mai multi dintre noi, Craciunul este o sarbatoare…

- Anca Serea și Adrian Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul auohton. Au o familie numeroasa și nu ar spune “nu” unui nou urmaș, daca ar fi din nou binecuvantați sa devina parinți. Anca Serea are 2 copii din relația anterioara cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins…

- Parazapezile de pe o portiune de 220 de metri, de langa Șoseaua europeana E 85, limita judetelor Buzau si Ialomita, au fost furate la scurt timp dupa ce au fost montate. Este vorba despre de stalpi si cadre din fier, cu rigle de tabla zincata, care formau grilajele de protectie impotriva inzapezirii…

- Ce spun baieții Ilenei Ciuculete despre ultimul Craciun petrecut cu mama lor. Cristi și Mugurel Sfetcu nu pot trece peste moartea artistei și iși amintesc cu tristețe despre cum arata artista cu doar cateva luni inainte sa se stinga din viața. Baieții au fost invitați in platoul WowBiz, unde au facut…

- Fostul ministru american al apararii Robert Gates a afirmat marti ca s-ar putea ca in 2018 sa aiba loc ''un razboi total'' intre Israel si militia siita libaneza Hezbollah, sustinuta de Iran, relateaza agentia Xinhua.Gates a facut declaratia respectiva in Dubai, in cadrul summitului anual…

- Revolta pe Feleac. "Și noi suntem oameni!" Clujenii de pe drumul de la Observatorul Astronomic au ținut sambata un miting de protest impotriva administrației care nu a reușit sa asfalteze calea de acces spre Micești. Drumul de la sensul giratoriu de pe Dealul Feleacului spre Casele Micești este…

- Partiile de la Șureanu ofera condiții neașteptat de bune pentru acest inceput de decembrie. Zapada exista din belșug, atat pe partii, cat și in zonele de off-piste, iar drumul este practicabil. Iubitorii sporturilor de iarna se pot bucura in sfarșit de mult așteptata iarna. Informații despre starea…

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, din nou impreuna cu cea care i-a fost sotie. Chiar aceasta a dat vestea pe o retea de socializare. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a lasat-o pe Lidia Buble si a fugit direct la Timisoara, acolo unde locuieste fosta sa sotie, Diana, impreuna cu cei…

- Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda este gata, iar receptia ar fi trebuit sa fi avut loc înca de saptamâna trecuta, spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura (API). Compia de Drumuri nu confirma însa informatia si spune ca autostrada va fi deschisa abia când…

- Elena Fulgeanu, celebra bona a sotilor Reghecampf, a sters de pe contul personal de Facebook toate fotografiile in care aparea alaturi de iubitul ei, Victor Eftimie. Decizia celei cunoscute drept Nuti surprinde, daca tinem cont ca parea fericita si implinita langa soferul Anamariei Prodan. Ori au hotarat,…

- Denisa de la Bambi s-a despartit de Catalin Cazacu, dar tine legatura zilnic cu fostul iubit, desi acesta este implicat intr-o relatie. O situatie complicata cu care actuala partenera a pilotului s-a impacat. Cantareata a vorbit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , despre…

- Dupa ce a fost criticata ba ca are prea multe kilograme in plus, ba ca este anorexica și ii ies in evidența toate oasele, Lidia Buble s-a ingrașat, iar acum se declara mulțumita de silueta pe care o are. In ciuda tuturor criticilor primite la adresa siluetei sale, Lidia Buble a declarat de fiecare data…

- Dupa saptamani bune in care s-a spus ca Madalina Ghenea si Matei Stratan ar fi pus punct relatiei, iar ea a sters mai multe poze cu el, actrita a facut o marturisire publica. Declaratia ei vine, dupa ce in presa s-a spus ca milionarul ar fi inselat-o.

- Della Reese, a murit luni la varsta de 86 de ani. Aceasta a fost actrita, cantareata de jazz, gospel si pop, dar si gazda de talk-show-uri televizate. In 1953 a semnat primul contract profesionit, cu Jubilee Records, pentru inregistrarea a sase albume. In 1969 si-a inceput cariera in televiziune, unde…

- FCSB vrea sa-și intareasca mijlocul terenului și-l dorește insistent pe Alexandru Bourceanu de la Arsenal Tula. Anunțul a fost facut de Sport Express, cel mai important cotidian de sport din Rusia. Conform sursei citate, roș-albaștrii i-au propus deja lui Bourceanu un contract pe doi ani. Pe langa echipa…

- Anunțul neașteptat venit din partea Andreei Balan la inceput de saptamana. Nici nu s-a intors bine din vacanța, ca deja are planuri pentru sarbatorile de iarna. Interpreta a anunțat pe facebook, lansarea unei noi piese. Andreea Balan și-a surprins din nou fanii cu o veste mult așteptata. Vedeta lucreaza…

- Șoseaua de centura de la Ungheni va fi data in exploatare pina la finele lunii noiembrie 2017. Anunțul a fost facut de catre vicepremierul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmic, care a menționat ca acest drum este practic gata, urmeaza doar sa fie finalizate ultimele elemente ale…

- Sherine Abdel Wahab ar fi sugerat ca daca este consumata, apa din Nil poate duce la imbolnavire, potrivit surselor judiciare. Procesul, deschis pentru "prejudicierea interesului general", este programat pentru data de 23 decembrie. Anuntul a fost facut dupa ce Sindicatul Muzicienilor…

- Lidia Buble pare ca nu are de gand sa se cumințeasca deloc. Cantareața este din ce in ce mai indrazneața și ii place sa pozeze din ce in ce mai provocator. In aceleași ipostaze, blonda a dat de banuit ca ș-ar fi facut o intervenție estetica.

- O fetita in varsta de opt ani este condamnata la moarte de proprii parinti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai refuza tratamentul de chimioterapie si nu accepta sa o opereze la plamani.

- Lidia Buble canta mai multa singura la concerte, iar cu Adi Sina, cel care a lansat-o, merge la show-uri mai rar, spre deloc. In plus, ultima piesa lansata de iubita lui Razvan Simion este facuta la alt studio decat cel al lui Adrian Sina.

- O noua subvenție pentru fermierii romani se afla in lucru la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Este, de fapt, un intreg program menit sa sprijine crescatorii de animale care au investit in exploatații unde cresc porci din rasele Bazna și Mangalița. Anunțul despre introducerea acestei noi…

- Maria Constantin nu isi doreste cadouri scumpe de Craciun, ci doar sa isi petreaca sarbatorile alaturi de baietelul ei. „Tot ce imi doresc mi se indeplineste, dar cu siguranta cel mai frumos cadou este copilul meu", a spus artista la o emisune tv, potrivit spynews.ro. Vedeta se axeaza…

- Guvernul va acoperi scaderea de venituri la bugetul primariilor, cauzata de modificarile Codului fiscal. Anunțul a fost facut de primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, dupa o intalnire a reprezentanților edililor cu premierul.

- Madalina Ghenea radia de fericire in lunile in care si-a inceput povestea de iubire cu Matei Stratan, iar dupa ce a devenit mama se simtea cea mai implinita femeie. La un moment dat, ceva s-a rupt intre cei doi iubiti si au aparut certurile, unele dintre ele chiar in public. Iar azi, in urma cu putin…