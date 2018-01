Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au anuntat ca au impuscat, in noaptea de miercuri spre joi, pe unul dintre ucigasii unui rabin, in timpul unei operatiuni de anvergura care a dus la ciocniri violente in Jenin, Cisiordania ocupata, informeaza AFP, conform news.ro.Doi membri ai politiei antiteroriste au fost…

- A treia zi de luni din ianuarie marcheaza cea mai deprimanta zi din an. "Blue Monday", aparuta pentru prima oara in 2005, a fost ideea unei companii de PR, care a luat in calcul mai multi factori ce pot strica ziua unei persoane. Potrivit The Sun, "calculele" pentru cea mai deprimanta…

- Dupa instalarea guvernului Petru Groza, scrie Liviu Plesa, consilier superior CNSAS, in Caietele CNSAS, comunistii au trecut rapid la numirea propriilor oameni in structurile de conducere ale organelor de Siguranta si Politie centrale si locale.

- Potrivit reprezentantilor DSP Iasi, familia barbatului a sesizat institutia ca, initial, acesta a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde a fost dus pentru ca acuza dureri in zona pieptului, dar ulterior, a fost transferat la spitalul de Boli Infectioase. Rudele barbatului…

- Gonzalo Montoya Jimenez, un detinut dintr-o inchisoare din Asturias, in nordul Spaniei, a fost transportat la morga unui spital, dupa ce a fost gasit intins, fara suflare, in celula lui, potrivit presei spaniole. Familia barbatului a declarat ca acesta avea marcajele pe corp, pentru autopsie, „era pregatit…

- Cadavrele au fost transportate la Serviciul Județean de Medicina Legala Arad pentru efectuarea necropsiei, in urma careia legiștii vor stabili cauzele exacte ale deceselor. Potrivit primelor informații se pare ca barbații ar fi consumat substanțe necunoscute. Cadavrele au fost transportate…

- Andra și Catalin Maruța sunt casatoriți de zece ani, dar exista un secret pe care nu mulți il știu. Andra și Catalin Maruța s-au cunoscut in 2005, iar trei ani mai tarziu și-au oficializat relația. Cei doi s-au casatorit la Targu-Jiu, nunta lor fiind una de poveste . Din mariajul lor au rezultat doi…

- Maria Constantin a revenit in țara dupa vacanța de sarbatori și a facut cateva marturisiri despre viața sa de acum. Invitata la emisiunea „Star Matinal”, de la Antena Stars a povestit despre vacanța pe care a petrecut-o la Vatican, dar a și marturisit ca ar schima multe lucruri din viața ei daca ar…

- De cate ori intr-un an te bate gandul sa calatoresti mai mult si de cate ori esti tinut locului de gandurile "nu am..." "nu pot..." "nu acum..."? Nu te teme, nu esti singura persoana. De cele mai multe ori e mai usor sa ocolim gandul conform caruia niciun moment nu-i mai potrivit…

- NECAZ… Sicriul cu trupul neinsufletit al barbatului din Vetrisoaia, ucis in Irlanda chiar in pragul sarbatorii de Craciun, a fost adus acasa. Familia inca asteapta ca anchetatorii sa faca lumina in acest caz. Nu se stie deocamdata in ce imprejurari barbatul si-a pierdut viata. Familia sa inca nu stie…

- La doar 14 ani, Alexia Caruțașu este capitanul naționalei de cadete (U17) și joaca alaturi de vedete mondiale la CSM București. Fata lui Virgil Caruțașu (fostul capitan legendar al echipei de baschet Asesoft Ploiești) și al fostei baschetbaliste Andreea Caruțașu (jucatoare a echipei naționale) este…

- Procurorii susțin ca, în martie 2017, profesorul Mihai Lucan ar fi secționat artera renala a unui pacient în mod intenționat, astfel încât sa îl compromita pe medicul care coordona întreaga operație, potrivit stirileprotv.ro. „Am început sa îmi…

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- O femeie in varsta de 49 de ani din Motru a murit zilele trecute intr-o localitate din Italia. Maria Visan a decedat pe patul unui spital din peninsula, dupa ce i s-a facut rau in timp ce mergea pe strada. Rudele incearc...

- Jandarmii isi comemoreaza astazi eroii cazuti la datorie in timpul Revolutiei din 1989. Un ceremonial militar si religios a avut loc la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul „Henri Coanda”. Spre deosebire de ceremoniile de ieri si de alaltaieri in Bucuresti, aici ceremonia a fost deschisa de…

- Fostul jucator american lipsea de zece zile, cand a fost gasit intr-o padure de la marginea orașului Memphis, din statul Tennessee. Fusese impușcat de mai multe ori, insa ancheta in cazul morții lui a fost una indelungata și dificila. Abia dupa șapte ani, anchetatorii au gasit cine este asasinul…

- Lorenzen Wright, un baschetbalist american care a jucat in NBC, a fost gasit mort intr-o padure, de langa orașul Memphis, in urma cu șapte ani. Abia acum, soția lui a fost arestata și acuzata ca l-a ucis, relateaza AP. Fostul jucator american lipsea de zece zile, cand a fost gasit intr-o padure de…

- Jurnalistul mexican Gumaro Perez Aguilando, reporter al siteului La Voz del Sur, a fost asasinat intr-o școala din Acayucan, acolo unde participa la o serbare de Craciun impreuna cu fiul sau, elev la acea scoala. In timpul serbarii, mai multe persoane inarmate s-au apropiat de jurnalist si…

- 19 braduți impodobiți care de care mai aparte au fost scoși la licitație in aceasta seara. Suma stransa in urma licitației va ajunge la familia celor patru frați morți in tragicul accident petrecut la calea ferata din Viișoara.

- O vedeta TV indragita de o multime de persoane a fost gasita fara suflare in curtea vilei bunicului sau. Maria Politova, rusoaica care a participat la reality show-ul „Dom-2” a fost gasita moarta, inghetata, in curtea vilei luxoase a bunicului sau, dintr-o suburbie a Moscovei, scrie wowbiz.ro Tanara…

- TRAGIC… Familia vasluianului gasit decapitat si fara brate intr-o padure din Italia este in stare de soc. Sora barbatului a declarat pentru jurnalistii de la Casertasera ca, momentan nu i-a spus mamei sale, si ca inca mai trage nadejde ca barbatul decapitat sa nu fie fratele ei: “Inca mai sper ca trupul…

- Specialiștii au facut o analiza la fața locului și au stabilit in prima faza o cauza probabila a incendiului. Se pare ca focul ar fi pornit la instalația electrica, din cauza efectului termic al curentului electric. Opt ore s-au luptat pompierii sa stinga un incendiu ce a cuprins cele…

- Noi informatii despre starea agentului sef adjunct de politie care a fost taiat in cap cu o sabie. Dan Ciprian Sfichi a fost operat marti seara, iar medicii se tem pentru viata sa. Politistul este internat in spital, iar prietenii si familia au lansat un apel urgent pe Facebook.

- Constantin Istrate (58 de ani), din orasul prahovean Breaza, a ascuns decesul surorii sale timp de aproape un an pentru a beneficia de pensia femeii. Barbatul nu si-a inmormantat sora, ci i-a tinut cadavrul in casa, in pat, ascuns sub un teanc de paturi. Politia Breaza a deschis o ancheta si verifica…

- Specialiștii avertizeaza ca numarul cutremurelor devastatoare care vor avea loc in 2018 va crește din cauza scaderii vitezei de rotatie a Pamantului. Peste un miliard de oameni vor fi afectați, scrie Daily Mail. Anul acesta au avut loc șase cutemure severe, in urma carora cateva mii de oameni și-au…

- In timpul nașterii, femeia s-a intors catre mama și logodnicul ei și le-a spus ca ii iubește. Dupa aceea, inima ei s-a oprit și a inceput sa sangere grav in timpul nașterii. Potrivit Daily Mail, Shannon, in varsta de 22 de ani, nu a reușit timp de 2 saptamani sa iși țina copilul in brațe,…

- Un atac cu bomba si armat la o moschee in Sinaiul egiptean s-a soldat cu cel putin 155 de morti si 120 de raniti, transmite agentia de stat Mena, conform The Associated Press. UPDATE 18:17 Bilanțul atentatului a fost revizuit și a ajuns la 235 de morti si 130 de raniti Potrivit Mena, care citeaza surse…

- O fotografie surprisa de Louis Daguerre in 1836 in Paris este considerata prima fotografie cu oameni din istorie. Specialiștii cred ca aceasta imagine ne ajuta sa inlegem de ce nimeni nu zambea in fotografiile vechi. Fotografia realizata de unul dintre pionierii fotografiei, Louis Daguerre , pe Boulevard…

- Viitorul frumos la care visa o tânara de 20 de ani s-a transformat în coșmar cu puțin timp înaine de nunta. Danara Kaipova a fost devastata în momentul în care a aflat ca cel cu care urma sa-și uneasca destinul era casatorit și avea și doi copii. Se pare ca acesta…

- Maroc: Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte cinci au fost ranite in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in satul Sidi Boulalam din provincia Essaouira, aflata in sudul Marocului. Oamenii s-au calcat in picioare in timpul busculadei.

- Trezitul frecvent peste noapte, un fenomen extrem de comun in ultima vreme, poate fi usor evitat atunci cand se stie cauza. Specialistii recomanda cateva masuri de siguranta pentru evitarea tulburarilor de somn.

- Pe Vlad l-am cunoscut in tren și nu mi-a trecut nicio clipa prin minte ca intre noi s-ar putea infiripa ceva. Eu eram divorțata, el…in prag de desparțire. Pare ciudat, dar, dupa o noapte de amor, a realizat ca nu vrea sa-și piarda familia. Ma urcasem in ultimul moment ii acceleratul spre Brașov,…

- Interlopul Ion Druța, alias „Vanea Pisateli”, vine cu o replica catre discipolul sau, killerul ratat Vitalie Proca, menționând ca acesta a ales sa joace rolul de actor în ceea ce ține de interviul sau pentru Jurnal TV și ca adevarul va ieși la iveala. Totodata, Pisateli îl…

- Accidentul de la mina Uricani, din 30 octombrie, a mai facut o victima. Daca initial bilantul era de un mort si trei raniti, vineri, 9 noiembrie, a mai incetat din viata unul dintre minerii surprinsi de explozie.

- In cursul zilei de joi, 2 noiembrie a.c., prin intermediul unui apel primit la dispeceratul comun ISU-SAJ, s-a solicitat sprijin din partea echipei pirotehnice pe teritoriul localitații Voetin, comuna Sihlea, unde un cetațean a gasit elemente de muniție ramase neexplodate in timp ce desfașura lucrari…

- Cel putin 200 de oameni au murit intr-un tunel, dupa ce autoritatile nord coreene au efectuat un test nuclear, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai. Prabusirea a avut loc in timpul constructiei unui nou tunel spre o zona militara din nordul Coreei de Nord, din 10 octombrie, anunta…

- Doi porci mistreti morti au fost gasiti de catre un angajat al unei companii de gaze care efectua verificari pe o plaja din nordul statiunii Mamaia. O echipa a Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral (ABADL) a fost trimisa in zona, cu un buldoexcavator, care a ridicat cele doua lesuri ce…

- Pedepsiti vinovatii! L-AU DUS ACASA IN SICRIU… Durere fara margini in familia lui Ionel Voinescu, din comuna Bacesti, barbatul de 41 de ani mort duminica dimineata in conditii inca neelucidate. Ieri, rudele au venit sa-l scoata de la morga Spitalului Judetean, insa au avut parte de o surpriza neplacuta.…