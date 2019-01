Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul scriitor israelian Amos Oz a murit de cancer la varsta de 79 de ani, a anuntat ziarul Haaretz, relateaza news.ro.El s-a casatorit cu Nili din 1960 si au trei copii. A inceput sa publice in 1961, la varsta de 22 de ani. Citește și: Captura RECORD a ofițerilor antidrog: peste…

- Cunoscutul scriitor israelian Amos Oz a murit de cancer la varsta de 79 de ani, a anuntat ziarul Haaretz. El s-a casatorit cu Nili din 1960 si au trei copii. A inceput sa publice in 1961, la varsta de 22 de ani.

- Tragedie in Mexic, chiar in ziua de Craciun. Un guvernator statal si sotul ei, senator, au murit, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit imediat dupa decolare.La bordul aeronavei erau cinci oameni si niciunul nu a supravietuit.

- Actrita Eugenia Bosanceanu, cunoscuta din filme precum "Sieranevada", de Cristi Puiu, si "Pozitia copilului", de Calin Peter Netzer, a murit la varsta de 93 de ani in Ajun de Craciun, a anuntat UNITER.

- Primarul Vasile Voina din comuna Pungești avea 61 ani și suferea de cancer de mai multa vreme. Din spusele apropiaților, se pare ca acesta a murit in urma cu doar cateva zile, insa nimeni nu a știut acest lucru. „Am primit vestea azi dimineata si ne-a socat pe toti. Stiam ca e bolnav, dar nu atat de…

- O fetita in varsta de 7 ani si strabunica acesteia in varsta de 82 de ani au murit, marti dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau, in Sectorul 1 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Wim Kok, prim-ministru al Olandei in perioada 1994-2002, a murit sambata la varsta de 80 de ani in urma unui stop cardiac, a anuntat formatiunea sa politica, Partidul Laburist, intr-un comunicat de presa citat de Reuters. Pe perioada mandatelor sale de premier, Olanda a cunoscut o perioada de…

- Este din nou doliu in lumea muzicii! Un cunoscut chitarist s-a stins din viata la varsta de 44 de ani. Membrul trupei "All That Remains" a fost gasit fara suflare. Oli Herbert a murit la varsta de...