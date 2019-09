S-a reluat traficul prin zona centrală a Timișoarei Șoferii pot circula din nou prin zonele care au fost restricționate timp de trei zile in centrul Timișoarei. Chiar daca lucrarile nu sunt in totalitate incheiate, asfaltul a fost turnat, astfel ca muncitorii au indepartat, in jurul orei 14.30, balizele care blocau traficul auto la intersecția dintre bulevardul I.C. Bratianu și bulevardul Revoluției. Circulația a […] Articolul S-a reluat traficul prin zona centrala a Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

