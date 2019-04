Stiri pe aceeasi tema

- Constantenii care circula cu autobuzele Regiei Autonome de Transport in Comun au ocazia in aceasta perioada sa trimita propuneri si sugestii privind modificarea traseelor existente sau infiintarea altora noi. Acestea pot fi trimise la adresa de e mail reclamatii ratc.ro, la telefonul calatorului 0241.694.960…

- Inca un pod CFR din Capitala sta sa cada. Este cel de pe Dumul Sabareni din Sectorul 1, care nu a avut niciodata parte de reparatii structurale. Autobuzele si masinile grele nu mai au voie sa treaca podul din care au cazut bucati de beton si lipsesc parapetii de protectie.

- Metrorex a facut demersuri pentru stabilirea obiectivului de investitii referitor la montarea panourilor de siguranta. Acestea vor fi montate pentru a proteja calatorii atunci cand, la orele de varf, peroanele unor statii sunt foarte aglomerate. "Pentru inceput, va fi demarata o licitatie…

- Inspectoratul Național de Patrulare avertizeaza șoferii ca pe traseele din țara se circula cu dificultate din cauza precipitațiilor și a ceții. Astfel, Inspectoratul recomanda șoferilor sa mareasca distanta de siguranta în mers, sa utilizeze luminile de întîlnire,…

- Din cauza unui accident rutier cu victime, produs joi dupa-amiaza in zona Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi, tramvaiele de pe traseul 7, pe sensul catre Canta, nu au putut circula. Circulatia vagoanelor a fost afectata in intervalul orar 12:30 - 12:51. Facebook

- Intre orele 08:06 - 08:19, circulatia tramvaielor pe sensul catre Dacia a fost intrerupta, in urma aparitiei unei defectiuni tehnice la un vagon, in Statia Bicaz. Pe traseele 6 si 11 au fost introduse autobuze pentru preluarea calatorilor aflati in asteptarea tramvaielor. Facebook

- Satui sa aștepte in trafic din cauza aglomeratiei, mai multi turisti care se intorceau din zona montana Ranca, au dat drumul la muzica au incins o hora direct pe carosabilul DN 67C – Transalpina, cel mai inalt drum din Romania. Cativa turisti s-au prins intr-o hora chiar pe Transalpina. Ei s-au gandit…

- Vremea rea afecteaza și transportul public de calatori din Buzau. Autobuzele care circula catre Galbinași, Țintești și Smeeni raman in garaje pana cand vremea se va indrepta. Trans Bus a anunțat ca va suspenda cursele de pe traseele 12,14, 114 si 121 și in ziua de 26 ianuarie 2019, pentru schimbul 1,…