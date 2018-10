S-a reluat activitatea de eliberare a cazierului judiciar

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca sistemul de eliberare a cazierului judiciar este blocat in toata tara. In consecinta, nu se pot elibera caziere judiciare la punctele din Faget, Lugoj sau Buzias. ”Pana la acest moment, colegii nostri au repornit Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar…

- Problemele care au condus, ieri, la nefuncționarea Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Roman ROCRIS au fost remediate. Cetațenii pot obține, incepand de astazi, certificatele de cazier judiciar. De asemenea, persoanele care au depus cerere pentru eliberarea cazierului judiciar și nu ...

- Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliței Române anunța ca au fost remediate problemele care au condus ieri la nefuncționarea Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român ROCRIS.Astfel, cetațenii pot obține, începând…

- Poliția Romana anunța remedierea problemelor aparute la sistemul informatic de Cazier Judiciar.Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliței Romane este imputernicit sa comunice urmatoarele:Au fost remediate problemele care au condus astazi la nefuncționarea Sistemului…

- Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman – ROCRIS a suferit o avarie luni, in urma unei fluctuatii de tensiune care a afectat serverele, in prezent fiind nefunctional, anunta IGPR. O echipa de specialisti lucreaza pentru repornirea sistemului si rezolvarea problemei in cel mai scurt timp. Pana…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, luni, ca Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman ROCRIS nu functioneaza din cauza unor fluctuatii de tensiune care a afectat serverele. Astfel, deocamdata romanii nu pot obtine certificatul de cazier judiciar.

- O avarie s-a produs, luni dimineața, la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman – ROCRIS, motiv pentru care cazierul judiciar nu se poate elibera. Specialiștii lucreaza in acest moment pentru remedierea defectiunii. Confor...

- Fostul portar Ray Emery, castigator in 2013 al Cupei Stanley a murit. La prima impresie, anchetatorii au declarat ca fostul hocheist canadian s-a inecat. Ray Emery plecase sa inoate in cursul diminetii, iar cadavrul sau a fost recuperat la ora locala 14:50. Emery a sarit in apa de pe o barca, iar…