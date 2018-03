Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața, in jurul orei 05.30, in municipiul Onești a fost semnalata o avarie de mari dimensiuni. Conducta de aducțiune DN 1000 mm Darmanești – Onești a cedat din cauza uzurii, iar in urma pierderilor inregistrate in sistem a fost intrerupta furnizarea apei potabile pe un tronson important. Compania…

- Aud adesea sau citesc in comentariile la articole despre conditiile din penitenciare replici de genul: “Ia mai lasati-ma si cu detinutii astia!”, “Ce le tot plangeti de mila?!” sau chiar “Ordinarii astia de violatori si criminali….”. Argumentele, stiu, sunt mereu aceleasi (si corecte, pe deasupra) –…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Cercetașesc „Bucurie și Promisiune” s-a desfașurat weekendul trecut in comuna Nicola Balcescu fiind organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Cercetașului (22 februarie) de catre cercetașii din localiatea bacauana. Ediția din acest an s-a derulat sub tema „The fellowship…

- Prefectul județului Bacau a susținut astazi, 24 februarie, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in vederea stabilirii masurilor necesar a fi aplicate in aceste zile in care sunt prognozate temperaturi foarte scazute și ninsori abundente Prefectul și subprefectul județului Bacau,…

- Un tip se plangea, ieri, pe Facebook ca a ramas fara permis dupa ce a fost “vanat” de o mașina neinscripționata, cu geamuri fumurii și prins cu 108 km/h in localitate. “Dar eu nu merg niciodata in localitate peste 100 și nu știu cum s-a intamplat”, s-a scuzat fostul posesor de permis. Nici ca se […]…

- Festivalul de teatru I.D. Fest, sub egida asociației Ingenious Drama Festival, a organizat in perioada 15-18 februarie Training Camp, ediția a 11-a. I.D. Fest, organizat in totalitate de liceeni, reprezinta un festival care promoveaza implicarea generației actuale in lumea teatrului, ajungand anul acesta…

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pentru acest an, care s-a inscris ca cel mai important proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de luni, a decurs intr-o „atmosfera a concordiei”. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, a menționat…

- Decat sa faci dreptate cu o noua nedreptate, mai bine lasi lucrurile asa cum sunt. La fel de adevarat este si faptul ca orice schimbare este privita cu suspiciune si neincredere, chiar cu rezistenta manifestata public. Pe de alta parte, atunci cand schimbarile asumate de o entitate administrativa, dublate…

- declara capitanul Științei, Denisa Rogojinaru dupa victoria cu Alba Blaj Știința va ataca play-off-ul Diviziei A1 de pe podium. Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, voleibalistele bacauane sunt pe locul 3. Inaintea multi-naționalei CSM Targoviște și a revelației Agroland Timișoara. Echipa…

- Demarata la mijlocul saptamanii trecute și incheiata sambata, 17 februarie, campania de donare de sange „Speranța pentru Viața”, organizata de CS Bronx Bacau in colaborare cu Auchan Bacau, a adus sange proaspat in frigiderele Centrului de Transfuzii Bacau. Daca organizatorii și-au propus sa atinga un…

- Pentru trei ore, Biblioteca Județeana “C. Sturdza” a gazduit sambata, 17 februarie, o activitate de tipul “Biblioteca vie” organizata de catre Federația Tinerilor din Bacau. Evenimentul s-a adresat tinerilor, in mod special liceenilor aflați in an terminal și care vor sa afle cat mai multe despre viața…

- Obiectivul nr. 1 al social-democraților bacauani, pentru 2018, este PNDL II, a afirmat senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, duminica, la conferința de presa care a urmat ședinței Comitetului Executiv de la Centrul de Afaceri și Expoziții. La intalnirea cu ziariștii au fost prezenți Lucian…

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 19.30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Milcov din Bacau. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca o tanara de 19 ani, din comuna Stanisesti, in timp ce conducea un autoturism…

- Noul site al Clubului Sportiv Municipal Bacau a fost lansat astazi. Acesta are un design compatibil și cu dispozitivele mobile, noi funcționalitați și o noua adresa – www.csmbacau.ro Prin noul site, susținatorii CSM Bacau vor putea fi la curent cu urmatoarele evenimente sportive ce vor avea loc, clasamente,…

- Magura 2012 Bacau iși va pastra culorile sociale, dar va evolua in sezonul de primavara intr-un echipament antracit. Gruparea bacauana are in probe o jucatoare de 14 ani ce a trecut și pe la West Ham United Echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 a revenit pe teren. Deocamdata, doar la antrenamente.…

- Magistratii Curti de Apel Bucuresti au admis, marti, cererea de extradare venita din partea SUA pentru cei doi hackeri romani care au spart sistemul de supraveghere al Politiei din Washington, Mihai Alexandru I.(25 de ani) si Eveline C. (28 de ani), insa in cazul tanarului au amanat predarea pana la…

- Cand un coleg mi-a spus ca in Consiliul Judetean a fost ales un tanar de numai 24 de ani, student inca la Universitatea „Vasile Alecsandri”, venit din Basarabia, deja cu cetatenie romana, stabilit in Bacau, am dorit sa-l cunosc, dar si sa-l prezint cititorilor ziarului Desteptarea. De la inceput am…

- Una dintre marile probleme ale noastre ca națiune este ca vrem sa traim ca in capitalism, cu prețurile din Comunism. Sau macar sa obligam Statul sa faca bine și sa regleze prețurile, rata dobanzii și ROBOR-ul, ca doar de aia e stat și lumea ii platește taxe. Acum, serios, de cate ori nu ați auzit […]…

- Pare joc, cand e chiar o constatare Nu e prima oara cand descoperim „cuvantul din cuvant” și dam astfel crezare teoreticienilor semnului lingvistic ca literele alcatuitoare ale unui lexem se regasesc in structura altuia, intr-o ordine aleatorie. Primele exemple vin din literatura ultimelor doua milenii,…

- „Caravana finanțarilor in educație”, organizata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est, a ajuns vineri, 9 februarie, și in Bacau. Reprezentanții agenției, Gabriela Bobeanu – șefa Biroului Regional de Informare, Cristina Bodron și Anton Ioja au acordat asistența și informații specializate…

- La Teatrul Municipal „Bacovia” sunt in faza finala pregatirile pentru prima premiera a anului 2018. Dumitru Lazar Fulga a pus in scena piesa “Uciderea lui Gonzago”, o adaptare dupa Nedealko Iordanov, dramaturg bulgar, in traducerea Elvirei Rimbu. „Uciderea lui Gonzago” este titlul piesei pe care printul…

- Mara Matei, manager de proiect la „Terre des hommes”, se va intalni, pe 6 și 7 februarie, cu reprezentanții a 37 de comunitați din județ in care fundația va face investiții in beneficiul copiilor. „Organizam intalniri cu reprezentanții comunitaților cuprinse in proiectul «Suport pentru infrastructura…

- CFR Calatori va anula de la 1 martie aproape 100 de trenuri in toata țara pe motiv ca sunt nerentabile, fiind prea puțini calatori interesați de aceste curse. Unele trenuri vor fi anulate numai in week-end dar 25 vor fi anulate complet. CFR Calatori sustin ca ”din anularea garniturilor la care traficul…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Andi Andriuca: Pentru mine, Teatrul Municipal „Bacovia” este un taram al noilor experiențe și o șansa de a-mi retrai copilaria prin joc și joaca intr-o lume animata, o lume a papușilor vii. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. Am sa incep…

- Umberto Eco, in ,,Opera deschisa” (Editura Paralela 45, Pitești, 2002, pag. 49; 71) argumenteaza faptul ca ,,poetica unei opere «deschise» tinde sa promoveze in interpret «acte de libertate conștienta»”, invitația adresata cititorului ,,de a face face opera impreuna cu autorul”, intrucat creația trebuie…

- Amicale la foc automat pentru divizionara A de handbal masculin CSM Bacau. Dupa jocurile de pregatire cu prim-divizionarele CSU Suceava (26-34), HC Vaslui (27-29 și 26-26) și Poli Timișoara (25-29), „csmeii” vor bifa o „tripla” cu colega de serie CSU CNOT Brașov. Cele trei teste cu brașovenii vor avea…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este … Beatrice Teișanu: … o rampa de lansare. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest teatru. Am „aterizat” la „Bacovia” in octombrie 2017. Primii pași pe scandura scenei i-am facut cu timiditate și frica din cauza necunoscutului, dar cu o dorința arzatoare…

- In perioada de pregatire, lidera Diviziei A, CSM Bacau va disputa amicale exclusiv cu formații din primul eșalon Lidera Diviziei A la handbal masculin, CSM Bacau ia pulsul Ligii Zimbrilor. Acolo unde iși dorește sa evolueze din sezonul viitor. Deocamdata, contactele „csmeilor” cu zimbrii se limiteaza…

- B.C. a fost trimis in judecata, in martie 2017, pentru infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare. Potrivit rechizitoriului, barbatul ar fi sesizat, in 2016, printr-o plangere, comiterea infractiunii de abuz in serviciu de catre agentul de politie P.C., din cadrul Postului de Politie Podu…

- Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importanta ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitațile de actor și de manuitor de papuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este? Momentan sunt in cautarea unui spectacol care…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat licitația pentru vanzarea bunurilor societații Uton, din Onești, aflata in faliment și dizolvare. Licitația va avea loc pe 5 ianuarie, in București, iar prețul de pornire este de 33,5 milioane lei. „Astfel – a explicat ANAF -, vor fi duse la…

- Am o intrebare la care nu multa lume va putea sa raspunda: Cine a ajuns la putere printr-o lovitura de stat in Romania, cine a interzis toate partidele politice din țara, mai puțin unul, cine și-a bagat in inchisoare dușmanii politici iar pe alții a ordonat sa fie asasinați, cine și-a pus presa in slujba…

- Zilele acestea ne-am bucurat de sarbatorile Craciunului si le vom continua pana la Boboteaza, cum ii sta bine romanului. Ne-am adresat urari de sanatate, de bucurii, fericire si belsug, verbal, prin SMS, e-mail sau telefon. Fie ca toate sa se implineasca! Cred ca o urare speciala ar trebui sa o adresam…

- Iata ca a mai trecut un an de cand Teatrul Municipal „Bacovia” și-a reconfigurat identitatea, și-a stabilit noi parteneri, a dezvoltat programe incercand sa atraga cat mai multe segmente de public. Ne-au trecut pragul tinerii din Comanești, Onești, Moinești, din comunele Tatarași, Cleja, Margineni,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bacau si Oradea și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei și aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 percheziții efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Elena Nechita este o mama care de 28 de ani merge zilnic in Cimitirul Central din Bacau, la capataiul cavoului unde iși duce somnul de veci Gheorghe Dorel Nechita, fiul sau, caruia ii spune in continuare George. Și il striga mereu. Chiar și dupa 28 de ani, pe chipul femeii, ajunsa la o varsta respectabila,…

- Ca in fiecare an, Mos Craciun vine incarcat de daruri, pentru cei mici, dar si pentru cei mari. Povestea spune ca, in Ajun, crestinii de pretutindeni anunta prin colinde si cantece Nasterea Domnului Iisus Hristos: „Astazi s-a nascut Hristos/ Mesia chip luminos/ Laudati si cantati/ Si va bucurati!” Nici…

- – Se spune ca medicul panseaza rana și Dumnezeu o vindeca; medicul nu poate lecui decat atat cat ingaduie Dumnezeu… – Medicul trateaza, Dumnezeu da viața, da durata vieții. Medicul are doar puterea tratamentului. Din pacate, tratamentul medicului este ingradit de scheme terapeutice cuprinse in ghidurile…

- Ibrahim Abu Thuraya, un tanar palestinian forțat sa locuiasca in fașia Gaza, a fost una dintre cele trei victime ale protestelor de acum cateva zile, declanșate de anunțul președintelui Trump referitor la Ierusalim. Unii vor spune ca soldatul israelian care l-a impușcat in cap pe Ibrahim ar fi putut…

- Te-ai astepta sa vezi un om hartuit mereu de nemilosul timp, preocupat, taciturn, grabit. Insa atunci cand reusesti sa-l cunosti mai bine, ai langa tine o persoana agreabila, suficient de discreta incat sa nu umple tot spatiul, harnic, da, acesta este cuvantul – harnic, calculat, dispus sa daruiasca…

- Pentru ca am vorbit, ieri, despre lipsa de empatie a romanilor fața de victimele diferitelor forme de violența, aș incerca sa aduc discuția puțin mai departe. Alienarea de care sufera societatea noastra are leac? Crede cineva ca aceasta atitudine a romanilor poate fi vindecata? Putem spera sa ne revenim…

- La penultima competiție a sezonului, turneul internațional Cupa „1 Decembrie”, sportivii de la CSM/ JC Royal Bacau și-au taiat partea leului. Ajunsa la cea de-a 14-a ediție, Cupa „1 Decembrie” a reunit weekend-ul trecut, in Sala de Atletism din Bacau un numar de 500 de sportivi U8, U9, U10, U11 și U13…

- 1145 de semnatari ai memoriului solicita organizarea unui referendum in acest sens Luni, la pranz (11 decembrie), la Registratura Instituției Prefectului din Bacau a fost depus un memoriu prin care 1145 de cetațeni ai orașului stațiune Slanic Moldova, inscriși in listele electorale, solicita declanșarea…

- La data de 10 decembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau au depistat un barbat de 37 de ani, din localitate, banuit ca ar fi fost implicat intr-un eveniment rutier cu victime, in Bacau, dupa care ar fi parasit locul accidentului. In fapt, la data de 09 decembrie a.c., un barbat de 63 de ani, din…

- Care a fost sau este cel mai indragit/nesuferit rol din experiența ta de student sau de proaspat actor? Nu pot spune care este cel mai „nesuferit”/„indragit” rol, pot spune ca am avut roluri care mi-au ieșit sau care nu mi-au ieșit, cel puțin nu la momentul acesta; care m-au pus in dificultate sau pe…

- Juniorul Andrei Dragan a adus calificarea CSM Bacau in „sferturile” Cupei, dupa ce și-a asumat responsabilitatea executarii ultimei lovituri de la 7 metri in meciul cu Dunarea Calarași. Azi, „csmeii” vor afla ce adversar le va harazi tragerea la sorți Este 31 egal. Iar pulsul Salii Sporturilor a sarit…