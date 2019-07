Stiri pe aceeasi tema

- O masina de politie din Capitala, care se deplasa la o interventie, a fost implicata, miercuri, intr-un accident rutier la intersectia dintre Soseaua Stefan cel Mare cu strada Tunari. In urma impactului cu un alt autoturism, autospeciala de politie s-a rasturnat.

- Ziarul Unirea Accident MORTAL pe DN79: O persoana a DECEDAT și alte doua sunt ranite in urma unei coliziuni frontale intre o mașina și un TIR, dupa o depașire neregulamentara Accident MORTAL pe DN79: O persoana a DECEDAT și alte doua sunt ranite in urma unei coliziuni frontale intre o mașina și un TIR,…

- Un copil in varsta de 13 ani, din Tamboesti, a fost transportat in coma la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Focsani dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara si a fost lovit de o masina care transporta paine, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

- Accidentul cu cinci victime decedate, produs in noaptea de sambata spre duminica, pe DE 581, a fost provocat, potrivit primelor cercetari ale politistilor rutieri, de un sofer in varsta de 31 de ani care s-a angajat intr-o depasire neregulamentara, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- UPDATE ora 12:15 – Primele rezultatele la evaluarea nationala 2019. In judetul Iasi, au fost obtinute 35 de medii de 10 (33 in municipiul Iasi, doua in Pascani). 13 medii de 10 au fost inregistrate in judetele Suceava, Bacau si Vrancea, 8 in Botosani, cate 5 medii de 10 in Neamt si Vaslui, si 4 la Galati.…

- Exercitiului JUNCTION STRIKE 19 (JUST 19) a continuat si marti, 18 iunie, in Poligonul de tragere situat in Soveja, jud. Vrancea, unde fortele pentru operatii speciale au executat o secventa dintr-un un exercitiu tactic de raspuns la criza, planificat dupa un scenariu fictiv, in cadrul Zilei Distinsilor…

- O mașina a fost lovita de trenul Iași-Timoșoara la Campulung Moldovenesc la pasajul Valea Caselor, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Șoferul este incarcerat și in stare de seminconștiența. Intervin pompierii militari cu modulul SMURD cu autospeciala cu accesorii pentru descarcerare…

- Moldova a fost lovita de ploi torențiale care au provocat inundații in mai multe localitați din Neamț, Bacau și Suceava. A turnat cu galeata și in sud-vestul țarii, unde vijeliile au lasat sute de oameni fara curent electric și au inundat mai multe gradini și beciuri.