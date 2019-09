Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 septembrie 2019, politistii din cadrul Politiei municipiului Dorohoi, Biroul de Investigatii Criminale, au identificat 4 minori cu varste cuprinse intre 14 si 17 ani, acestia fiind banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie calificata.

- Un cetațean roman in varsta de 42 de ani, din Roman, cautat de anchetatorii germani pentru un furt de 40.000 euro dintr-un magazin, a fost prins in localitatea de baștina sambata, 6 septembrie. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au depistat un barbat de 42 de…

- In urma activitatilor desfasurate de politisti din cadrul Politiei municipiului Rm. Sarat – Biroul de Investigatii Criminale, s-a stabilit ca o femeie in varsta de 40 de ani din Prahova este principala banuita in cazul unei infractiuni de furt comise pe raza municipiului Rm. Sarat. Din cercetarile efectuate…

- Patru persoane banuite de comiterea unui furt dintr-un mijloc de transport in comun au fost depistate de polițiști, avand sprijinul unui cetațean cu spirit civic. Trei dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore de catre polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații…

- Casa de vacanța a medicului Valentin Coleașa din Pleșcoi a fost sparta, hoții plecand cu seiful in care se afla o suma importanta de bani, documente și bijuterii, toate obiecte valoroase. Paguba se ridica la aproximativ 140.000 de lei. Furtul a fost sesizat Poliției marți dimineața iar de atunci oamenii…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul de Investigatii Criminale au identificat si depistat un tanar de 16 ani, banuit de comiterea unei talharii. La data de 16 iulie, in urma probatoriului administrat in cauza, magistratii Judecatoriei Turda au emis pe numele tanarului un mandat…

