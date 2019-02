Stiri pe aceeasi tema

- Un caine din comunitatea Westchester, Statele Unite, este considerat erou dupa ce si-a salvat familia de la moarte. Sadie, un pitbull, a fost gasit de vecini in timp ce latra fara oprire in gradina locuintei, transmite ABC News.

- Un roman stabilit in orașul Vittoria, din provincia Ragusa, Italia, a amenințat, pe 13 ianuarie, ca se sinucide. Soția tocmai ii nascuse al cincilea copil, o fetița, dar faptul ca n-avea bani pentru cele necesare nou-nascutului l-a facut sa-și doreasca moartea. Polițiștii chemați la fața locului au…

- Politistii au ridicat 200 de accesorii pentru animalele de companii, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 28.000 de lei, dintr un container sosit din China in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 15 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu…

- Pompierii timișeni au dovedit, înca o data, ca sunt pricepuți și au suflet bun. O echipa de la ISU Timiș a salvat un câine ramas captiv într-un canal, scrie realitateadetimis.net.

- Un barbat care era de negasit, dupa ce a plecat de acasa, a fost gasit la Timișoara, intr-un parc. Disparutul in varsta de 32 de ani, din Motru, dormea pe o banca in ciuda temepraturii foarte scazute. Familia nu mai știa nimic de el de cateva zile. Polițiștii locali care se aflau in misiune de ... The…

- Familia unui targoviștean a dat speranța pentru salvarea a patru vieți, dupa ce barbatul care a suferit un anevrism a Post-ul Familia unui targoviștean aflat in moarte cerebrala a salvat 4 vieți, dupa ce a decis sa doneze organele apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un argeșean și-a amenințat soția cu o bataie „corespunzatoare”. Femeia s-a speriat și a sunat la 112. Apoi a venit randul barbatului sa se panicheze. Acesta s-a urcat in podul casei, s-a blocat acolo și și-a pus ștreangul de gat, a anunțat observator.tv . Barbatul a fost internat la psihiatrie Barbatul…

- Un barbat din Lugoj a fost dat disparut dupa ce a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors. Familia, dar si politistii au intrat in alerta dupa ce lugojeanul in varsta de 28 de ani a plecat de-acasa si nu s-a mai intors. Politistii au demarat cautari pe toata raza orasului si, conform unor apropiati,…