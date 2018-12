Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața in județul Buzau, arata site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Acesta este al doilea cutremur produs in Romania pe parcursul a șase ore. Seismul s-a produs la o adancime de…

- Un numar de 12 oameni, intre care 4 copii, au fost raniți, duminica seara, pe Centura de Vest a orașului Ploiești, in urma unui accident pe DN1, in care doua mașini s-au ciocnit. ISU Prahova susține ca accidentul a nu fost foarte puternic și a fost cauzat de neacordarea de prioritate. Toate cele 12…

- Cutremur in Romania in urma cu putin timp. Vezi unde s-a simtit cel mai tare Un cutremur s-a produs miercuri, in judetul Prahova, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul cu magnitudinea de 2 pe scara Richter s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Prahova, la adancimea…

- Doua cutremure neobisnuite s-au produs in Romania, in ultimele 24 ore. Ambele au fost seisme de suprafata, avand loc la adancimi de 0 si, respectiv 33 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs ieri, in Maramures, la ora…

- Codul galben de vant pentru judetele Ialomita, Prahova, Giurgiu, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov si Calarasi a fost prelungit pana la ora 2.00 a noptii de sambata spre duminica. Totodata, codul emis de meteorologi a fost extins in judetele Arges si Teleorman.

- Cotația titeiului vandut pe piata din Londra, in functie de care se stabilesc si preturile din Romania, a atins cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, iar tendinta de crestere ar putea continua. Pe cale de consecința, prețul benzinei și motorinei va crește inclusiv in Romania.Citește și: Victorie…

- Pretul benzinei a ajuns aproape de pragul psihologic de 6 lei pe litru la multe statii din tara. Iar pe alocuri carburantii premium au depasit deja acest prag. Pretul carburantilor a crescut cu mai mult de 10 procente in acest an. Spre exemplu, un litru de benzina costa acum, in medie 5,81 de lei, cu…

- Inaugurarea Crucii Eroilor Neamului (reabilitata) de pe Caraiman Ministerul Apararii Maționale organizeaza, între 14 și 16 septembrie, la Bușteni, județul Prahova, o serie de manifestari dedicate comemorarii Primului Razboi Mondial, a celebrarii Marii Uniri si a împlinirii a 90 de ani…