Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat joi, la propunerea ministrului Turismului, Bogdan Trif, o hotarare de guvern privind modificarea HG 24/2017 privind functionarea Ministerului Turismului care prevede, printre altele, infiintarea a 20 de birouri de promovare turistica externa a Romaniei.

- Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, a fost lansat luni. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a publicat anuntul de deschidere aferent primei sesiuni. Programul urmareste stimularea mediului de afaceri…

- Scoala Gimnaziala "Mircea Eliadeldquo; cumpara alimente de la Crizantema Com SRL, in valoare 190.515 lei. Alimentele vor fi furnizate Scolii Gimnaziale "Mircea Eliadeldquo;, cu structurile Gradinita cu programul prelungit nr. 4 si Gradinita cu programul prelungit nr. 5 "Voinicelulldquo; din Cernavoda.…

- ANAF a decis sa prelungeasca programul de lucru in perioada 20 august - 7 septembrie, pentru recuperarea celor doua zile libere acordate de Guvern, in perioada 16-17 august, cu ocazia minivacanței de Sfanta Maria, scrie Mediafax.Astfel, de luni pana vineri programul ANAF si al administratiilor…

- Programul teraselor amplasate pe strazile Republicii, Apollonia Hirscher, Michael Weiss si in Piata Sfatului din Brasov se prelungeste pana la ora 24.00, fata de 22.00 in prezent, cu respectarea prevederilor legale privind ordinea si linistea publica, printr-o decizie luata in urma unei intalniri…

- Institutia Prefectului – judetul Vaslui aduce la cunostinta cetatenilor ca programul la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) Vaslui a fost prelungit pana la ora 18.30. sServiciul de pasapoarte va functiona pana la ora 18.30. Programul prelungit va fi…

- Serviciile de pasapoarte Bucuresti si Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul si, potrivit noului orar, in zilele de luni, marti si miercuri institutiile vor functiona pana la ora 18:30, iar in zilele de joi si vineri acestea vor fi deschise pana la ora 16:30, anunta MAI.

- Ministerul Turismului va redeschide, pana la finele anului, 20 de birouri de promovare turistica, unde vor lucra cate doi oameni, deoarece unul era total ineficient, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ministrul de resort, Bogdan Trif.