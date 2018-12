Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu o comite din nou, demonstrand ca ramane același artist nonconformist care starnește polemici in urma aparițiilor din mediul online. De curand, vedeta s-a pozat gol pușca, iar imaginile surprinzatoare au ajuns in mediul online. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Artistul a șocat…

- Andreea Balan este cunoscuta, mai ales in ultimii ani, drept o vedeta care spune pe șleau ce gandește, insa nu este tot timpul apreciata pentru acest lucru. Intr-o postare recenta, cantareața a descris exact cum e viața de vedeta, pentru cei care uita deseori ca unii oameni muncesc in fiecare clipa…

- Dupa ce a slabit zeci de kilograme, Monica Anghel s-a afișat cu o noua ipostaza in fața fanilor sai, iar aceștia au fost foarte incantați de imaginea pe care o abordeaza cantareața. Artista a reușit sa ”topeasca” foarte multe kilograme, iar dupa ce a ajuns la silueta dorita, a inceput sa se transforme…

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea traiesc, in sfarsit, marea bucurie a vietii lor. Dupa perioada grea din spatele gratiilor, Cristi Borcea se poate bucura de libertate si de liniste in sanul familiei. Cristi Borcea si Valentina Pelinel sunt o familie normala, merg in parc, se plimba, se distreaza si…

- Un nou date pe „Insula Iubirii” scoate la iveala cinismul lui Ionuț Gojman: ”Trebuie sa alimentezi gelozia”. O noua fața plina de cinism a lui Ionuț Gojman iese la iveala maine seara, de la 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție „Insula Iubirii” . Cel care acasa se plangea ca are o iubita mult prea…

- Feli Donose este in culmea fericirii, cantareața va deveni mama unei fetițe peste aproximativ trei luni și este foarte nerabdatoare sa iși stranga bebelușul in brațe. Pe tot parcursul sarcinii, cantareața a fost o persoana active, respectand cu strictețe indicațiile medicului. In ciuda faptului ca se…