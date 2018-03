Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de sporturi extreme profita din plin de zapada chiar daca nu sunt la munte. Un tanar din orașul Motru, judetul Gorj, a fost filmat, marți dimineața, in timp ce se dadea cu snowboardul legat de o mașina. Imaginile au fost filmate, pe o strada din oraș. Dupa experiența periculoasa, nimeni…

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC. Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. A murit mai tarziu al spital, scrie Romania TV.Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc…

- O masina a intrat intr un cortegiu funerar la Calarasi. In urma accidentului, o femeie a fost ranita, scrie Romania TV.Martorii spun ca autoturismul avea viteza foarte mare. Soferul sustine ca femeia i a aparut brusc in fata masinii si nu a putut sa o evite. Martorii spun ca soferul nu a facut nimic…

- La data de 14 martie a.c., politisti din cadrul Postului de Poliție Borascu au depistat in trafic un tanar, de 18 ani, din orașul Turceni, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 673 Borascu, inmatriculat in Franța, care, in urma verificarii efectuate in bazele de date, figura ca avand inmatricularea…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a demarat ieri in Parlamentul European campania prin care citește in fața plenului mesajele trimise de romani. Primul mesaj a fost preluat de la un elev din Gorj, Florin Coman. ”Dragi prieteni, am prezentat ieri, in fața plenului Parlamentului, o problema sesizata…

- Daniel Zoltan a ramas paralizat in urma cu sapte ani. Muncea in constructii si a cazut de pe o schela, de la 8 metri inaltime. Un tratament costisitor l-ar putea ridica din scaunul cu rotile. Pentru asta, Daniel a hotarat sa se mute in Amglia, insa avea mare nevoie de permis, iar marti si-a implinit…

- Jandarmii i-au prins pe prietenii tanarului din Pitești care a murit in fața blocului. Cei patru le-au spus oamenilor legii ca tanarul era in viața cand l-au dat jos din mașina. Un tanar de 28 de ani a fost gasit decedat pe trotuarul din fața blocului in care locuia din Pitești. Anchetatorii suspecteaza…

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Sunt organizate mai multe filtre, astazi, în județul Argeș, dupa ce un tânar a fost dat jos dintr-o mașina, iar acesta a fost gasit mort. Totul s-a petrecut pe o strada centrala a municipiului Pitești, iar polițiștii încearca sa dea de urma șoferului care a fugit. Purtatorul de…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…

- Un minor in varsta de 17 ani din Copșa Mica s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce ce conducea o masina furata. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe […]

- Comuna Salcia din județul Prahova este mica, iar bani la bugetul local sunt „bob numarat”. Din acest motiv, primarul comunei, Dan Boștina, a decis sa economiseasca fiecare leu. Și așa a ajuns in situația in care deszapezirea pe strazile din sate sa fie facuta cu ajutorul unui plug tras de cai.…

- Dupa 11 ani de corporatie ajungi la un punct in care, probabil, nu te mai regasesti si, cu bagajele de cunostinte (mai ales pragmatice si indreptate catre rezultat) te deplasezi spre o zona mai antreprenoriala. Asa s-a intamplat si in cazul lui Andrei Dumitrascu, CEO la Breslo.ro, cea mai mare platforma…

- Un magazin online pentru copii a introdus plata cu Bitcoin pentru produse precum jucarii, carucioare si biberoane, a anunțat compania. "Iniţial nu am crezut că merită să investesc timp şi resurse implementând această metodă de plată, crezând că…

- Romsilva si organizatia WWF Romania au inclus peste 2000 de hectare de paduri virgine din judetul Gorj in Catalogul National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine, aceasta fiind cea mai mare suprafata adaugata in catalogul respectiv...

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- Scene incredibile intr-o localitate din Suceava! Un politist a fost luat la bataie de un minor, care a tabarat apoi cu o scandura si pe masina de Politie. Dupa scandalul din Scheia, procurorii nu au reusit sa-l retina pe adolescentul turbulent.

- ROMANIA-CANADA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT la FED CUP 2018 Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa…

- Economia de carburant nu se face prin sofat grijuliu, ci prin dispozitive minune. Cel putin asta promit zeci de anunturi care au impanzit internetul. Si carora multi soferi le pica in plasa, chiar si din simpla curiozitate. Majoritatea sunt reclame false, avertizeaza specialistii. Iar singurii care…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a adresat, in acest weekend, o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, dupa ce europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au organizat o expoziție fotografica despre protestele din Romania, unde au afișat imagini prin care sunt incalcate prevederile Directivei…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme. Martorii spun ca accidentul ar fi fost provocat de un sofer care se batea cu partenera lui, in masina, ei continuand apoi scandalul in strada,…

- Un agent al Politiei Locale Arad a fost lovit de o masina vineri, 2 februarie, in zona Pietei Mihai Viteazul din municipiu.Agentul Serviciului Circulatie pe drumurile publice din cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Arad, aflat "la datorie in intersectia dintre strada Elena Ghiba…

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a ajuns cu masina intr-un rau, dupa ce a pierdut controlul directiei. Accidentul rutier a avut pe Drumul Judetean 687 Hunedoara – Teliucu Inferior, la iesirea din municipiu. Imaginile care arata cum autoturismul derapeaza intr-o curba si ajunge in afara soselei, loveste…

- Alerta intr-un oras din Romania, dupa ce un copil de patru ani a murit, fiind suspect de meningita. Totul s-a intamplat in Motru, judetul Gorj, iar autoritatile au decis sa inchida doua gradinite si o cresa pentru dezinsectie. Chiar edilul orasului a facut anuntul in direct la Antena 3.Citește…

- Unii vin din timpul nopții ca sa fie primii atunci cand iși incep programul funcționarii Direcției de Permise și Inmatriculari din București, un serviciu public comunitar platit din banii noștri ca sa ne rezolve problemele și nu ca sa ne creeze unele și mai mari. Daca in cazul celor care iși schimba…

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…

- Ce este Loteria Vizelor. Programul Loteria Vizelor ofera in fiecare an șansa pentru 55.000 de oameni sa obțina permis de ședere in SUA și sa beneficieze de toate drepturile unui cetațean american, mai puțin dreptul de a vota. Programul Loteria Vizelor funcționeaza din anul 1995. In fiecare an, 55.000…

- Polițiștii au depistat un tanar de 19 de ani, din Comanesti, care ar fi sustras un autoturism. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, la locuinta pagubitului de 23 de ani, din Comanesti au fost in vizita mai multi tineri, printre care si cel de 19 ani. In jurul orei 02.30, la plecarea acestuia, tanarul…

- O mașina a Ministerului de Interne a fost implicata in evenimentul rutier care a avut loc luni dimineața la Rovinari, in apropierea termocentralei. Potrivit IPJ Gorj, este o tamponare, iar polițistul nu este vinovat de producerea ace...

- Biblioteca Digitala a Bucurestilor functioneaza dupa o pauza de mai bine de trei luni din pricina unor defectiuni, sustin autoritatile locale. Cel care a sesizat problema si a facut o petitie in care a antrenat nume mari de dascali si cercetatori din tara si strainatate este un luxemburghez care face…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Cei care stau la casa pot folosi o modalitate relativ simpla pentru deszapezirea masinii. Este vorba despre o suflanta pentru frunze, care este foarte eficienta, dupa cum se vede in clipul atasat. Aceste dispozitive au preturi care incep de la 170 de lei in magazinele de bricolaj din Romania. (...)…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Tragedie cumplita. Un tanar de numai 19 ani si-a ucis unul dintre prietenii cu care a baut toata noaptea si pe un altul l-a ranit grav dupa ce a dat cu masina peste ei. Acesta s-a urcat beat la volan si se indrepta catre barul din sat. Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza …

- Un tanar de 19 ani a intrat in plin cu masina in prietenii lui. Pentru unul dintre aceștia, medicii nu au mai putut face nimic, iar cel de-al doilea a fost transportat in stare grava la spital. Baiatul s-a urcat beat la volan si se indrepta spre barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat apoi…

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Mare grija cat va imprumutati, mai ales ca nu mai este foarte complicat. Mai multe banci din Romania urmeaza sa lanseze, ori au deja, credite online. Practic, după câteva click-uri, banii vă intră direct în cont. În plus, tot pe telefon sau de la calculator, puteţi…

- Starea celui de-al doilea tanar israelian ranit in accidentul de pe autostrada Arad-Timisoara s-a imbunatatit. El este absolvent al Facultatii de Medicina a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad si se afla in masina cu varul sau, student in anul patru al aceleiasi facultati. Prietenii lor au…

- In urma cu cateva minute s-a terminat ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea…

- Doi tineri din Tulcea, Romania au fost grav raniți intr-un accident produs astazi, mașina in care se aflau rasturnandu-se de pe un pod. Pompierii de la ISU Tulcea au intervenit pentru descarcerarea victimelor.

- HALEP-BEGU LIVE la SHENZEN. ONLINE STREAM DIGISPORT. Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina…

- NEWS ALERT O femeie si fiul ei, loviti pe trotuar in Floresti O femeie si fiul ei au ajuns, vineri seara, la spital, dupa ce au fost loviti pe un trotuar din localitatea Floresti, judetul Cluj, de o masina. Masina care a intrat in cele doua persoane fusese lovita de un alt autoturism, care a facut o…

- Gest deosebit al patronilor unei firme de contrucții din Germania. Aceștia au organizat la Motru, județul Gorj, o petrecere pentru cei circa 100 de angajați din zona care au venit sa-și petreaca sarbatorile acasa. Petrecerea cu lautari a avut...

- Tavi Clonda este unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, dar putini stiu ca acesta are o sora cu care se mandreste si de care este foarte apropiat. Inclusiv Gabriela Cristea are o relatie aparte cu ruda de sange a sotului ei. A

- Cele mai frumoase colinde romanești au rasunat in Piața Cetații din Alba Iulia, in aceste zile de sarbatoare. Ionuț Fulea și prietenii sai Sebastian Stan, Ina Todoran, Oana Bozga, Catalin Hașa, Teodora Zarnescu, Ionela Popa și grupul Suflet de Roman, alaturi de grupul instrumental Codru de Romania din…