- Iohannis a venit acasa, așa cum obișnuiește in fiecare weekend. Sambata seara președintele va participa la un eveniment dedicat Centenarului organizat de catre Primaria Sibiu, anunța Romania Tv. Acest eveniment va avea loc in centrul orașului și va fi un spectacol grandios cu o parada impresionanta…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a declarat sambata, la iesirea de la urne, ca a votat pentru familie, pentru familia traditionala, scrie Agerpres.ro. Pentru familie, familia traditionala, familia in care ne am nascut fiecare dintre noi si in care fiecare copil are dreptul la o mama,…

- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) informeaza ca o proba pozitiva la bacilul piocianic a fost recoltata in dimineata zilei de 20 august dintr-un filtru de apa sterila aflat in spalatorul de...

- Avocatul Poporului va efectua o ancheta cu privire la conditiile din Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, dupa ce angajati din aceasta unitate medicala au intrat in greva foamei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art.…

- Directorul financiar al Spitalului Universitar de Urgența din Capitala, Liana Saulea, a declarat, pentru agenția de presa MEDIAFAX, ca și-a dat demisia, miercuri, din funcție."Da, mi-am dat demisia. Azi (miercuri -n.r.). Nu vreau sa comentez motivele. Am scris totul in cerere", a declarat,…

- Miercuri, unui asistent medical de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti care se afla in greva foamei de trei zile i s-a facut rau. El a fost transportat la Spitalul Militar deorece a refuzat sa primeasca ingrijiri la Spitalul Universitar. Inca un asistent a anuntat ca intra in greva foamei.

- Protest in aceasta dimineața la Spitalul Universitar din Capitala. Aproximativ 20 de angajați, personal mediu si auxiliar, protesteaza pentru ca trebuie sa aleaga intre vouchere de vacanța și sporuri maxime. Conducerea spitalului spune ca nu are bani pentru ambele.

- Un proiectant din Capitala a fost incatusat de ofițerii CNA și procurori, fiind banuit de trafic de influența. Suspectul a fost retinut dupa ce doi soți din Chisinau s-au plans la CNA pe actiunile ilegale ale proiectantului, spunand ca acesta le-ar fi cerut 15.