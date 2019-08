Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, epicentrul seismului fiind in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de 132 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter, intregistrat miercuri dupa-amiaza, a fost simțit și in municipiul Buzau. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri. Cutremurul a avut…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs miercuri dupa-amiaza, la ora locala 17:46, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri. Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs vineri dimineața in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Fost criminalist-șef: Gheorghe Dinca se intarește. In 33 de ani de profesie n-am…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 03:19, in zona seismica Vrancea, epicentrul seismului fiind in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP) relateaza mediafax.Vezi și: Rasturnare de situație in cazul fetiței…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora 7.57. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, vineri dimineata, s-a inregistrat un cutremur cu magnitudinea 3,8 grade in judetul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 7.57, in zona seismica Vrancea, epicentrul seismului fiind in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la adancimea de 150 de kilometri. Cele mai apropiate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 7.57, in zona seismica Vrancea, epicentrul seismului fiind in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la adancimea de 150 de kilometri.Cele mai apropiate…