- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs, in timpul nopții de joi spre vineri, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la adancimea de 112 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul s-a produs la ora locala 02.01.

Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 pe scara Richter s-a produs, in timpul nopții de miercuri spre joi, in judetul Vrancea, la adancimea de 65 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax.Cutremurul s-a produs la ora locala 01.52.

- Cutremurul s-a produs la ora locala 15.25. Actualul seism a fost precedat de unul de 3,1 pe Richter, in noaptea de marti spre miercuri. Un alt seism, cu magnitudine de 3,1 pe scara Richter s-a produs in timpul nopții de marți spre miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 106 de kilometri.…

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la adancimea de 131 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul s-a produs la ora locala 15.25.

Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit magnitudinea cutremurului produs joi, la ora 16.56, in județul Buzau, anunțand ca acesta a avut 3,6 pe scara Richter. Inițial, INFP a anuțat ca un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Buzau, la

Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs duminica dimineața in județul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax. Sesimul a avut loc la ora 6.11 la o adancime de doar 107 kilometri.

Un cutremur cu magnitudinea 3.6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs duminica, 28 octombrie 2018, in zona Vrancea, la ora locala 3:38, la o adancime de 150 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.