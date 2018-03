Stiri pe aceeasi tema

- „Autoritațile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare pot achiziționa, in condițiile legii, autoturisme al caror preț nu poate depași contravaloarea in lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA cu condiția ca achiziția acestora sa fie realizata in cadrul Programului…

- Autoritatile si institutiile publice vor putea cumpara autoturisme ecologice la un pret maxim de 35.000 de euro, aproape dublu fata de plafonul stabilit initial, care era 18.000 de euro, potrivit unei ordonante de urgenta aprobata de Guvern, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Executivul a aprobat, prin Ordonanța de Urgența, alocarea acestei sume catre Unifarm, sub forma de ajutor de stat. Totodata, Cabinetul Dancila a mai aprobat, tot in ședința de miercuri, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate și gratuite. Guvernul a decis sa dea, din fondul…

- Executivul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind acordarea unui ajutor de stat de 44,27 milioane lei catre Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "Este vorba de un ajutor de stat in valoare de 44,27 milioane de lei.…

- Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de…

- Executivul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina.

- Vicepremierul Viorel Stefan a avut, luni, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018 - 2023."Relatia de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu sustine o lege care sa mareasca impozitele si taxele locale. Intrebat cum comenteaza o declaratie a liberalilor, potrivit careia PSD vrea sa majoreze impozitele locale prin noul Cod al finantelor…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- "Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta…

- Senatul, unda verde pentru initiativa care schimba legea radarelor Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, initiativa legislativa prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea…

- In perioada imediat urmatoare urmeaza sa fie verificate si celelalte fabrici. Ministerul Agriculturii mentioneaza ca Regulamentul (CE) nr. 1185/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307 si 1308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului, in ceea ce priveste notificarile…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 1 martie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale pot folosi, in acest an, excedentul bugetar pentru finantarea cheltuielilor de personal a fost adoptata joi de Guvern. ”O ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale…

- Dupa ce le-a saracit bugetele prin scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, Guvernul le permite primariilor sa imprumute bani de la stat ca sa aiba cu ce sa isi finanteze investitiile, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptata de Cabinetul Dancila in sedinta de joi. Ordonanta de Urgenta…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna. Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Din primele cercetari ale politistilor, accidentul s a produs pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum.Doua autoturisme au intrat in coliziune,…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 1 martie 2018I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Autoritațile nu pot estima cand se va da drumul circulației pe Autostrada A2 din cauza viscolului și a ninsorii, dar romanii cred ca este doar rea-voința. Astfel ca au facut coada la intrarea pe Autostrada A2 dinspre București, in speranța redeschiderii drumului. Autoritațile au instituit Codul Portocaliu…

- Instituția condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonanțe de urgența la CCR. Atat opoziția, cat și sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contribuțiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare.…

- Comisarul pentru politica regionala Corina Crețu a declarat ca 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar care leaga localitatea Curtici, aflata la granița cu Ungaria, de municipiul Constanța, subliniind importanța strategica…

- Ordonanta de urgenta (OUG) prin care sunt plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical a fost aprobata de Guvern, in sedinta de joi. Astfel, indemnizatiile acestora nu vor scadea in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018, masurile fiind tranzitorii…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale. Executivul ar mai putea discuta un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman, scrie mediafax.ro. „Atat prin…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca prima corveta va fi construita și dotata in maximum trei ani de la semnarea contractului. In plus, tot prin aceasta hotarare, a fost introdusa si obligativitatea modernizarii fregatelor tip T22R aflate in dotarea…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania.Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- In cel mult patru ani, județul Brașov ar putea avea 500 de stații de alimentare pentru mașini electrice. Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finanțarea acestor stații, pentru ca, pana in 2021, la rețeaua electrica naționala sa fie conectate cel puțin 20.000 de puncte de alimentare. Este…

- ”La final de mandat, le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit in activitatea de ministru al Turismului, timp de un an. A fost un an marcat de o munca asidua pentru modificarea cadrului legislativ, astfel incat sa optimizam activitatea tuturor actorilor implicați in acest sector al economiei.…

- Ponderea Turismului in Produsul Intern Brut (PIB) a crescut de la 1,5%, in 2016, la aproximativ 2,6% in 2017, iar pentru acest an sunt preconizate alte cresteri importante, bazate pe masurile aplicate in cursul anului 2017, declara fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, intr-un comunicat…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei de astazi, 25 ianuarie 2018, sunt urmatoarele: I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66 2014 privind aprobarea Programului…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a introdus in Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative cu incidența in domeniile pe care le coordoneaza, potrivit reglementarilor privind organizarea și funcționarea sa. Dintre cele 21 de propuneri de acte…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului…

- Incident șocant in sud-estul Africii, unde opt copii au murit dupa ce au mancat o țestoasa marina in Madagascar. Viața minorilor a fost curmata din cauza unei intoxicații alimentare provocate de consumul de carne de țestoasa marina. Autoritațile sanitare din Madagascar susțin ca țestoasa marina este…

- Mihai Tudose a vrut sa faca, inainte de ședința PSD in care i se decide soarta in fruntea Guvernului, precizari despre declarațiile care au aruncat in aer relațiile romano-ungare. Premierul a anunțat ca a facut referire la autoritațile romane, nu la maghiarii romani.”Eu m-am referit la autoritațile…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Nica spune ca "2018 este cel mai important an" pentru absorbia fondurilor UE, adaugand ca "Romania poate pierde definitiv 1.5 miliarde euro din actualul exercițiu". Postarea integrala a lui Marius Nica: 1.5 miliarde de euro pierduți pentru aleșii locali și mediul privat Dezvoltarea economica a Romaniei,…

- Ministrul Marius Nica a postat pe Facebook, sambata dupa-amiaza, un mesaj de sustine a premierului Mihai Tudose, sustinand ca sub mandatul acestuia Romania a acreditat Autoritatile de Management, a luat masurile pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante si a primit primii bani europeni din…

- Plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului "Prima casa" este de 2 miliarde lei, potrivit unei Hotarari aprobate in sedinta de miercuri a Guvernului. "Principalele schimbari vizeaza reducerea marjei maxime de dobanda de la 2,5- la 2-, in scopul uniformizarii…

- ”Prima casa”, pe ordinea de zi la Guvern. Bancile, incurajate sa vina cu produse proprii Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, potrivit unor surse guvernamentale, aprobarea programului ”Prima casa” pentru anul 2018, care va avea un buget de doua miliarde de lei, cu 25% mai mic decat…

- "Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reușite ale programului nostru de guvernare!", a transmis Liviu Dragnea. Medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti vor incasa bursa de rezidentiat…

- Regia Autonoma ”Monitorul Oficial” va reveni sub autoritatea Camerei, au decis, vineri, deputatii, adoptand in acest sens, cu 184 voturi ”pentru” si 46 abtineri, o initiativa legislativa, informeaza AGERPRES . Regia Autonoma “Monitorul Oficial” se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei…