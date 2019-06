Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Vanderbilt, mostenitoarea unei averi importante, o stilista cunoscuta si o legenda a modei americane, a carei viata amoroasa a facut adeseori deliciile presei mondene, a murit duminica la varsta de 95 ani, a anuntat luni fiul ei, Anderson Cooper, un celebru jurnalist al postului CNN, citat…

- MAZERE IOAN-LUNEANUL, istoricul nostru local, iubitorul de traditie, istorie si folclor - autentice toate, omul care si-a iubit satenii si locurile natale pana in ultima clipa si pe care le-a traspus... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Generalul in rezerva Ion Gioni Popescu, adjunct pentru logistica al multor directori SRI dupa 1989, a murit joi, la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut de jurnalistul Radu Tudor.La data de 31 martie 2005, generalul cu patru stele Ion Theodor Popescu a fost eliberat din functia de adjunct al directorului…

- Este doliu in lumea filmului. Actorul si regizorul Valentin Platareanu s a stins din viata la varsta de 82 de ani, in Germania, acolo unde locuia din anul 1983. Valentin Platareanu este tatal actritei Alexandra Maria Lara. Potrivit Wikipedia, in perioada 1958 1980, a interpretat peste 30 de roluri principale…

- Earl Thomas Conley, un indragit cantareț de country, a murit la varsta de 77 de ani. Artistul a cunoscut succesul intre anii 1981 și 1989, cand a lansat 18 single-uri ce au ocupat primul loc in topul...

- „Mama modei romanesti”, cum era alintata Zina Dumitrescu, s-a stins din viata, saraca si uitata, intr-un azil de langa Bucuresti, unde a fost internata de unicul ei fiu, Catalin. A murit in somn in acest azil din Ghermanesti care trece drept un azil de lux, dar singuratatea nu e un lux, oriunde si-ar…

- Cunoscuta creatoare de moda Zina Dumitrescu s a stins din viata la varsta de 82 de ani.Putini stiu povestea care se afla in spatele omului de succes Zina Dumitrecu. Creatoarea de moda, pe numele ei real Zenobia Bogos, s a nascut in anul 1936, in Judetul Ismail, din Republica Moldova, potrivit antena…

- Regizorul si pedagogul Radu Penciulescu, primul director al Teatrului Mic, a murit la Stockholm, la varsta de 88 de ani. Anuntul a fost facut vineri seara de Institutul Cultural Roman pe Facebook.