- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association joi. Cercetatorii…

- Trei studenți britanici au plecat in vacanța in Australia, unde au trait una dintre cele mai terifiante experiențe din viețile lor. Aceștia au ramas blocați deasupra mașinii lor scufundate intr-o rau plin cu crocodili . S-au gandit la toate variantele posibile pentru a putea scapa,…

- Giannis Antetokounmpo, baschetbalistul lui Milwaukee Bucks, a reușit un slam-dunk incredibil in partida cu New York Knicks din Liga nord-americana de baschet.Echipa din Milwaukee s-a impus in final cu scorul de 103-89.

- Marea problema a mediului politic romanesc cand vine vorba despre practicile necinstite ale companiilor occidentale este lipsa sa de credibilitate. Pe un fond corupt, totul devine indistinct si neverosimil.

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- Pare incredibil, dar este o poveste cat se poate de adevarata! Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta (25 de ani) a profitat…

- Au trecut doua zile de la apelul umanitar facut pentru Adrian Vințan, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia diagnosticat cu cancer de piele, iar oamenii cu suflet mare au dat dovada de unitate impresionanta pentru a-l ajuta. Vineri, 2 februarie, Adrian a postat un mesaj pe rețeaua de socializare prin…

- Petra Kvitova (locul 29 WTA), castigatoare a doua turnee de Grand Slam, a trecut in trei seturi de Irina Begu (scor 6-3, 1-6, 6-1), in turul doi al turneului de la Sankt Petersburg. Dupa o cadere inexplicabila in setul secund, pierdut cu 1-6, jucatoarea din Cehia a revenit spectaculos in decisiv si…

- Ducele și Ducesa de Cambridge se afla zilele acestea într-o vizita oficiala în Suedia și Norvegia. Însarcinata cu cel de-al treilea copil, Kate Middleton este într-o forma de zile mari. Bine îmbracata, pentru a face temperaturilor negative din nord, Kate Middleton…

- Maxi Oliva a fost la un acord distanta de a parasi pe Dinamo si a se intoarce in patria natala, la Newell's Old Boys. Doar ca fundasul stanga argentinian a fost blocat tocmai de conationalii lui! Mai exact, federatia din tara natala a refuzat sa inregistreze un contract semnat prin fax, iar afacerea…

- Pe mine, Simona m-a convins in acest turneu și in acest meci ca exista in om ceva dumnezeiesc, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu, imediat dupa incheierea finalei de la Australian Open, pierduta de Simona Halep, care este detronata astfel și din fruntea WTA de daneza Caroline…

- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti care facea parte dintr-o grupare de talhari ce ataca batrani din Suceava si din Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul…

- Avea o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficace. Se prezenta drept transportator si se angaja sa livreze marfa la preturi extrem de avantajoase. Numai ca, odata ce-si incarca TIR-ul inchiriat, disparea fara urma, cu tot cu bunuri. Cum au reusit politistii din Ilfov sa puna capat acestui…

- Doi parinti si-au tinut toti cei 13 copii sechestrati, nemancati, iar pe unii dintre ei chiar in lanturi. Desi poate parea o poveste dintr-un film de groaza, totul este foarte real si s-a petrecut in Statele Unite.

- Un cuplu din California a trecut printr-o experiența incredibila în timp ce se plimba cu mașina. Automobilul în care se aflau a fost luat de un torent de noroi și nu au mai putut avea control asupra lui. Barbatul a povestit ca nu credea ca mai are vreo șansa sa scape cu viața…

- Un roman in varsta de 31 de ani a fost atacat, in timpul muncii, de doi barbați inarmați cu un topor și o drujba. Din fericire, acesta s-a ales doar cu o sperietura foarte mare. Tinerii au fost arestați de poliție.

- Incredibil, dar exista in Romania un oras care a reusit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui clasamentau fost: siguranta, preturile…

- Un barbat a a sunat la serviciul de urgența 112, anunțand ca a suferit o rana la nivelul pieptului. In momentul in care echipajul ambulanței a ajuns la fața locului, pacientul s-a napustit asupra mașinii cu un topor, informeaza bihon.ro. Rudele barbatului au reușit cu greu sa il calmeze pe…

- Cea mai mica felicitare de Craciun din lume a fost creata de cercetatorii din Marea Britanie, care spun ca 200 de milioane de exemplare ale acesteia ar incapea pe suprafata unui timbru postal clasic, scrie go4it.ro.

- O femeie care calatorea cu avionul, aflata în stare de ebrietate, a fost scoasa afara de catre polițiști dupa ce a atacat o stewardesa. Momentul în care urla isteric și polițiștii o târau efectiv afara de avion, fiindca nu se putea ține pe picioare, a fost filmat și…

- O informație-șoc tulbura funeraliile Regelui Mihai! Cu o zi inainte de inhumarea Majestații sale la Curtea de Argeș și in plin doliu național, Regele Mihai ar fi trebuit sa se prezinte vineri la tribunal, unde fusese citat. Detaliul cu adevarat scandalos este ca fostul suveran a fost chemat in instanța…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine, referindu-se la perioada de timp intre sesizarea la 112 a incidentului de la statia de metrou Costin Georgian, unde o tanara a supravietuit tentativei de omor, dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori, si momentul in care aceasta…

- Daca pana cum se crezuse ca prima dintre fetele atacate de femeia care a impins pe sine la Dristor 1 fata de 25 de ani, care a sfarsit sub rotile metroului, asteptase pana seara sa se adreseze politiei, lucrurile nu ar sta tocmai asa. Cel putin asta rezulta din spusele tatalui fetei care a avut […]…

- Noi imagini cu crima care a avut loc marți seara în stația de metrou Dristor 1. Anterior acestui eveniment tragic, suspecta principala a încercat sa mai împinga o tânara în fața metroului, însa, din

- Imaginile suprinse de camerele video din statiile de metrou Dristor si Costin Georgian arata ca tanara care a fost impinsa de femeie la statia Costin Georgian a opus rezistenta, la un moment dat chiar s-ar fi luptat cu agresoarea si a reusit sa fuga. Cealalta tanara, de 25 de ani, a fost pandita de…

- Ghirlandele cu beculete din orasul Filiasi, din judetul Dolj, care au o forma care aduce cu cea a unor chiloti, par sa fie și pe placul edililor de la Targu-Carbunești. O decorațiune asemanatoare a fost montata chiar langa Școala Gimnaziala George Uscatescu, din localitate. In timp ce unii…

- Un fost ofiter KGB aflat la conducerea tarii de 17 ani, Vladimir Putin, care si-a anuntat miercuri candidatura la un al patrulea mandat, in martie 2018, incarneaza cu autoritate ambitia unei mari Rusii care si-a regasit puterea, scrie AFP. ”Rusia va continua sa mearga inainte, iar din acest moment…

- Incredibil, dar adevarat! La 97 de ani, Robertine Houbrechts din Muizen, regiunea Malines, Belgia, bea zilnic 15 beri. La sarbatori, bea si 20! Femeia sustine ca, datorita berii, nu a fost niciodata bolnava. Daca in localul in care de ani in sir isi bea berea, zilnic, nu e animatie,…

- Caz incredibil la DNA! Una dintre acuzatele procurorilor a predat o parte din mita primita. Cei aproximativ un milion de euro dati ca mita sefei Directiei IT din ANAF, Ancuta Anda Macovei, au fost trecuti prin firme offshore inregistrate in Cipru, potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii Serviciului…

- Jason Momoa, actorul care l-a interpretat pe Khal Drogo in primul sezon ”Game of Thrones” a vizitat recent platourile de filmare din Belfast, Irlanda de Nord, iar acțiunea de acolo pur și simplu l-a dat pe spate. Va fi ”cel mai tare lucru difuzat vreodata la televizor”, a declarat actorul care este…

- Accident la Vierșani: doua masini au lovit doi cai, separat, la o distanta de 500 de metri. Articolul INCREDIBIL: DOUA ACCIDENTE, la 500 de metri distanța, la Vierșani. FOTO: Un AUDI și un BMW, implicate! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Demi-Leigh Nel-Peters, tânara din Africa de Sud încoronata Miss Univers, a fost victima unei tentative de rapire. Totul s-a petrecut cu o luna înainte de concurs, când tânara a fost oprita în trafic iar asupra ei au fost ațintite mai multe arme. ”Am…

- Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut cand, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmand aceeasi procedura cu cea din 2017.

- In ultima vreme, vedetele odata rotunjoare au ajuns sa arate ca scoase din reviste! Printre acestea se numara Feli Donose, Ozana Barabancea, Oana Radu si Raluca Badulescu. Vedeta care a slabit cel mai mult, recent, este Ozana, care i-a socat pe toti cu noua ei silueta.

- Bilantul anterior anuntat de OSDO se ridica la 34 de civili ucisi, relateaza BBC News Online. ”Bilantul a crescut dupa indepartarea molozului in cursul unei lungi operatiuni de salvare", a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane. In plus, in urma raidurilor aviatiei ruse alte…

- Violeta Constantin, soția barbatului ucis in urma atacului a doi autostopisti, a povestit cum a reușit sa scape cu viața. Violeta Constantin a povestit ca ea si sotul sau au fost atacati din senin cu cutitele de cei doi straini, care se aflau pe bancheta din spate a masinii.Femeia, care se afla internata…

- Ursul din Dambovita nu le mai da pace satenilor si vanatorilor. Fiara alearga dintr-o comuna in alta, fara ca nimeni sa o poata prinde. Animalul a fost filmat in urma cu doua nopti in comuna Bucsani, alergand pe strazi.

- Lars Petersson, CEO Ikea, a declarat ca se doreste sporirea gradului de constientizare a campaniei de rechemare a mai multor tipuri de dulapuri si sertare care se pot rasturna cu usurinta daca nu sunt ancorate corespunzator pe un perete. Moartea unui copil din California, care a fost prins sub un…

- Înca din anul 2014, Internetul a început sa se îndeparteze drastic de la ideea în virtutea careia a fost creat. Asta, deoarece oamenii efectueaza tot mai multe activitați în Google, Facebook și Amazon.

- Romania U21 a terminat la egalitate al 6-lea meci din grupa preliminara pentru Euro 2019, 0-0 in deplasare cu Tara Galilor. Daniel Isaila, selecționerul naționalei sub 21 de ani, a dezvaluit ce probleme au avut "tricolorii" in Țara Galilor și cum au fost șicanați de rivali inainte de meci. "Tot ceea…

- Un doctor britanic care a fost atacat de un rechin în timp ce facea surfing în Australia a declarat ca a supraviețuit pentru ca a lovit animalul în nas, în același fel în care a procedat și faimosul surfer Mick Fanning

- Monica Anghel si-a schimbat stilul de viata si a reusit sa slabeasca in timp record opt kilograme. Vedeta arata si se simte foarte bine, datorita unuui program, de care se declara foarte multumita si a declarat ca este recuperata din punct de vedere al coloanei.

- Un medic britanic, care s-a mutat in urma cu doua luni in Australia, a fost atacat de un rechin in timp ce facea surf in apropiere de Sydney. Charlie Fry, in varsta de 25 de ani, a povestit cum s-a luptat pentru a scapa cu viața in urma atacului, relateaza BBC News. Tanarul britnaic se afla in apa,…

- Nemultumit ca i-au fost adaugate 66 de zile la pedeapsa de 25 de ani de inchisoare, primita pentru cele cinci crime comise in 1995, Beniamin Laichici, eliberat conditionat din septembrie, le-a contestat in instanta, insa nu a castigat procesul.