Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai batrani descendenți ai lui Adolf Hitler a vorbit in public, dupa zeci de ani de tacere. Alexander Stuart-Houston a fost descoperit in orașelul Patchogue din statul American New York de o echipa a publicației germane Bild.

- Incidentul a fost descoperit saptamana trecuta odata cu spitalizarea unui barbat care a acuzat dureri de stomac dupa ce a mancat capsune de la un supermarket din Queensland. De atunci, locuitorii au publicat pe retelele de socializare fotografii cu capsune in interiorul carora se aflau mici ace din…

- Edilii din Hanoi le-au cerut marti locuitorilor sa inceteze sa mai manance caini si pisici, ca parte a unui program de eradicarea a rabiei, potrivit www.independent.co.uk. Consumul carnii acestor animale nu numai ca ajuta la raspandirea unor boli infectioase, precum ...

- Cinci persoane care s-au alaturat in urma cu cativa ani gruparii Stat Islamic (SI) pentru a lupta in Siria si Irak au fost privati de cetatenia australiana, a anuntat guvernul, joi, citat de dpa. Celor cinci, trei barbati si doua femei, toti cu dubla cetatenie, nu li se va permite revenirea…

- Aveam cateva subiecte in minte in aceasta dimineata pe care sa le tes in cuvinte. Unele nu prea erau… de bine, altele… ganduri. Si m-am uitat pe fereastra. Ce dimineata!… Cerul de o culoare albastra, curata, sincera parca, linistita, as taia o felie din el si as lua-o in brate. Ce soare, stralucire…

- Spun unii ca benzina se scumpeste din motive reale, se jura altii ca avem o crestere economica sanatoasa. Ne incredinteaza multi ca legumele si fructele de pe piata sunt romanesti si fara chimicale. Suntem asigurati ca toti partenerii nostri externi nu mai pot de grija noastra. Ni se spune sa stam linistiti,…

- Intru la o firma, ca sa platesc asigurarea pentru locuinta, si vad un afis din care reiesea ca se fac angajari. As veni si eu, ii spun doamnei care imi completa contractul. Se uita scurt la mine: va asteptam! Dar nu ca sa fac asigurari de boala, de deces sau pentru locuinte. Asigurari de fericire. […]

- Care pisicuța iți place cel mai mult? Imaginea care ți-a atras prima privirea dezvaluie multe despre personalitatea ta, pe care acest test ți-o poate rezuma in cateva cuvinte. Alege un numar și citește rezultatele.