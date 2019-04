Stiri pe aceeasi tema

- De curand, focoasa Jennifer Lopez s-a logodit cu iubitul ei, Alex Rodriguez și par a fi mai fericiți ca niciodata! Chiar daca acum traiește o frumoasa poveste de iubire, la un moment dat, in timp ce era casatorita, Jennifer Lopez...s-a logodit cu altcineva!

- Tocmai anunțase Jennifer Lopez ca Alex Rodriguez, o legenda a baseball-ului, a cerut-o de soție și cei doi se vor casatori. In nici 24 de ore, au aparut pe rețelele de socializare zvonuri ca Alex ar fi inșelat-o pe cantareața. Cine le-a lansat? Jose Canseco, fost coleg al lui Rodriguez la New York Yankees,…

- Dupa ce cantareata, actrita, dansatoarea si producatoarea Jennifer Lopez (49 de ani) si fostul star de baseball american Alex Rodriguez (43 de ani) si-au confirmat logodna, un fost coleg al sportivului face dezvaluiri neasteptate despre el si il acuza de infidelitate,

- S-au cunoscut in urma cu 20 de ani, insa niciunul dintrei ei nu a știut ca vor ajunge sa aiba o relație și cu atat mai mult sa se logodeasca. Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au avut parte de o inatlnire extrem de draguța, cu mulți ani inainte ca el sa o ceara de soție. Lopez și Rodriguez s-au logodit…

