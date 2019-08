S-a lansat vodca atomică, făcută cu apă și cereale de la Cernobîl

O echipa internaționala de savanți care studiaza Zona de Excluziune de la Cernobil a prezentat recent o sticla de „vodca atomica”, facuta din apa din regiune și cereale crescute in zona din apropierea centralei nucleare abandonate. Numita Atomik, aceasta vodca este primul produs destinat consumului care a ieșit din zona de excluziune de la Cernobil de cand catastrofa nucleara a lovit Ucraina, in 1986. Cerealele folosite au fost cultivate la o ferma situata in zona și analizele au aratat ca bautura conținea niște elemente radioactive, insa nu pe acelea la care ne-am aștepta… … Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vodka artizanala "Atomik", fabricata cu cereale și apa din zona de excludere de la Cernobîl, este primul produs de consum care a venit din zona abandonata din jurul centralei nucleare deteriorate.

- Domul din otel care acopera resturile radioactive ale reactorului numarul 4 al centralei de la Cernobil, scena unuia din cele mai grave accidente nucleare din istorie, a intrat oficial in functiune miercuri si a...

- Creatorul apreciatului serial produs de HBO „Chernobyl” a vorbit despre proliferarea selfie-urilor indecente si inadecvate publicate de turistii care viziteaza zona din Ucraina in care a avut loc dezastrul nuclear, relateaza miercuri The Guardian, citat de Agerpres. Din luna mai, cand a inceput difuzarea…

- Cernobil, serialul HBO cu cea mai mare nota pe IMDb a agitat apele la Kremlin. Presa apropiata conducerii de la Moscova scrie ca se pregatește o riposta, un serial rusesc care pornește de la ideea ca agenții CIA au provocat dezastrul din Ucraina. Moskow Times scrie ca povestea dezastrului din 1986 ar…

- In plina invazie a alimentelor tratate chimic și gust obținut artificial, in ultima perioada produsele bio=eco=organice caștiga teren și la noi. Deși oferta nu este la fel de bogata ca in Franța sau Germania, pe rafturile din magazine am remarcat cateva marci europene de top precum Bjorg, ce reprezinta…

- Dupa mai multe opriri ale reactoarelor 1 si 2 de la Cernavoda, Forumul Atomic Roman a prezentat diferentele dintre cele doua moduri de operare si sistemele de siguranta folosite, dand asigurari ca in Romania nu se poate produce un accident asemanator celui din Ucraina.