S-a lansat videoclipul XXXTENTACION – „Moonlight” Lansarea videoclipului piesei „Moonlight” de la XXXTENTACION dezvaluie o emotionanta epopee a sentimentului de singuratate, conturand in mod fidel tipologia individului ce nu se poate incadra in societate. Sub lumina lunii, solitudinea se accentueaza, iar golul lasat de aceasta nu se poate acoperi sau vindeca prin actul socializarii. „Moonlight” vorbeste clar despre cele mai ascunse ganduri ale talentatului artist, care, din pacate, s-a stins din viata in urma cu cateva luni. Propun sa urmarim impreuna clipul, apoi sa-mi spuneti parerile voastre. Ce ziceti? Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

