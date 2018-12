S-a lansat soundtrack-ul oficial “Spider-Man: Into The Spider-Verse”

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ''Spider-Man: Into the Spider-Verse'', nominalizat la Globurile de Aur in categoria ''cel mai bun film de animatie'', una dintre premierele acestui sfarsit de saptamana pe marile ecrane nord-americane, prezinta o versiune inedita a lui Spider-Man, binecunoscutul…

- Dupa ce si-a tinut fanii in suspans, Marvel a lansat primul trailer oficial al „Avengers 4”. Acesta va fi ultimul film al seriei care a inceput in urma cu 10 ani, atunci cand Tony Stark abia devenea Iron Man.

- Joaquim Dos Santos, cunoscut pentru participarea sa la seria de animatie 'Avatar: The Last Airbender', va regiza noul sequel 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'; in timp ce Lauren Montgomery, care a colaborat ca regizoare la filmul de animatie 'Batman: Year One', va realiza un lungmetraj axat asupra…

- Kendrick Lamar isi uneste fortele cu Pharrell si lanseaza impreuna piesa “The Mantra”. Piesa va face parte de pe coloana sonora a filmului “Creed II”, care ii surprinde in prim plan pe Michael B. Jordan si Sylvester Stalone. Soundtrack-ul filmului este produs de nimeni altul decat castigatorul premiului…

- Untold și DeMoga Music au inițiat anul acesta proiectul Untold Sessions by DeMoga Music Inspired by Visa, un proiect premiera in Romania. Au transformat un autocar intr-un studio muzical complet echipat și funcțional, parcat la intrarea artiștilor Mainstage. Pe toata perioada festivalului, peste 10…

- Pentru prima data in istorie, fanii trupei Queen vor putea asculta interpretarile live din cadrul show-ului incredibil pe care l-au oferit in iulie 1985, la Live Aid, cat si inregistrari rare din studio, pe care artistii le ofera in premiera publicului. Toate aceste momente muzicale de colectie vor…

- Intr-un filmulet postat pe contul ei de Instagram, Mariah Carey anunta lansarea celui de-al 15-lea album din cariera. Acesta se numeste „Caution” si va fi lansat oficial pe 16 Noiembrie. Mariah a lansat pe 15 Septembrie piesa „GTFO” , insa primul single oficial de pe noul album se numeste „With You”…

- QNAP, furnizor de top pentru soluții de calcul, rețele și stocare, a lansat oficial QTS 4.3.5. Conceput sa fructifice avantajele soluțiilor SSD pentru a intruni cerințele rețelelor de inalta viteza, QTS 4.3.5 marcheaza un punct important in evoluția sistemelor de operare dedicate serverelor NAS. Alaturi…