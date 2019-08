S-a lansat soundtrack-ul „13 Reasons Why (Season 3)”

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa „Teeth” este noul single semnat 5 Seconds of Summer (5SOS), un material exploziv, produs de catre Andrew Watt și Louis Bell, care se aventureaza pe teritorii sonice puțin mai intunecate decat hit-ul lor precedent, „Easier”. Single-ul integreaza un savuros solo de chitara al legendarului Tom Morello.…

- Netflix a lansat primul trailer pentru filmul intitulat „El Camino: A Breaking Bad Movie“, continuarea serialului de succes, si a anuntat ca premiera este programata pentru luna octombrie a acestui an. In plus, dupa indelungi speculatii, platforma a confirmat ca Aaron Paul isi reia rolul.

- Mai multi actori din serialul spaniol de succes "La Casa del Papel", printre care Alvaro Morte, Esther Acebo si Lorente Lopez, au anuntat ca au terminat filmarile la scenele lor potrivit news.ro.Disponibil pe Netflix din 19 iulie, sezonul 3 al serialului "La Casa del Papel" se termina in suspans.…

- Mafia cu practicile sale violente revine pe marile ecrane cu ajutorul reprezentantilor sai de seama precum Martin Scorsese, Robert de Niro si Al Pacino, in trailer-ul lansat miercuri de Netflix al lungmetrajului...

- "La casa del papel" ("Fabrica de Bani"), un serialul spaniol de succes, a stabilit un nou record de audienta, cu peste 34 milioane de spectatori in intreaga lume, dupa lansarea celui de-al treilea sezon al sau pe platforma Netflix, a anuntat vineri compania americana de streaming video intr-un comunicat,…

- O scena explicita de suicid din primul sezon al seriei "13 Reasons Why", a fost retrasa de Netflix. Retragerea scenei respective a venit dupa ce mai mulți experiți au au avertizat asupra riscurilor de glorificare a sinuciderii in randul spectatorilor foarte vulnerabili. "In condițiile in care ne pregatim…

- Netflix a decis sa elimine o controversata scena din popularul sau serial cu adolescenti ''13 Reasons Why'', care infatiseaza in mod explicit sinuciderea protagonistei, la recomandarea expertilor din domeniul medical, a precizat marti compania pe contul sau oficial de Twitter, potrivit…

- E ceva straniu in aer… simțiți? Noul sezon Stranger Things a fost lansat, iar semnele au fost peste tot. Este 4 iulie 2019, iar așteptarea a luat sfarșit. Noul sezon Stranger Things e disponibil pe Netflix. Ce noutați aduce sezonul 3? Ei bine, Netflix vine cu o serie de colaborari dedicate fanilor,…