S-a lansat remixul single-ului Dirty Nano x The Motans – „Invitat”

Stiri pe aceeasi tema

- On a Sunday, melodia Romaniei pentru Eurovision 2019, va avea un show pe masura, pe scena din Tel Aviv. Conceptul, gandit de regizorul Petre Nastase, a fost pus in scena in studiourile TVR și trimis organizatorilor din Israel. Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision, n-a dezvaluit niciun detaliu…

- In ziua in care proiectul sau implinește doi ani de existența, Mark Stam lanseaza „Nesimțit”, o piesa in care iși demonstreaza din nou capacitatea de a surprinde exact ceea ce se petrece in sufletul unui indragostit. „Deși la prima vedere titlul piesei poate inspira prezența nuanțelor inchise, a unei…

- Primul clip din Romania realizat cu ajutorul inteligenței artificiale pe zona de style transfer este semnat de The Motans și se lanseaza azi. Videoclipul piesei „Invitat” este unul atipic, dar original și artistic și reprezinta o inovație din punct de vedere tehnic. „Style transfer prin CNN (Convolutional…

- De doar 3 minute si 15 secunde a avut nevoie Pepe pentru a rascoli si a pune pe jar tot: emotii, pasiune, iubire, sentimente si de ce nu, amintiri, sperante, vise. “Imi pasa” este piesa momentului astazi fiind deja in Topul celor mai ascultate melodii de la noi pe YOUTUBE la numai trei zile de cand…

- Ștefan Banica (51 ani) a lansat videoclipul piesei „Pana la cer”, videoclip in care apare alaturi de fiul sau, Radu-Ștefan (17 ani). Fiul artistului il joaca pe tatal sau in perioada adolescenței. Fiul lui Ștefan Banica, pentru prima oara intr-un videoclip de-al tatalui sau In timp ce se pregatește…

- Mabel a devenit in scurt timp una dintre senzatiile muzicii europene si are toate atuurile pentru a ajunge un pilon in muzica internationala. Nascuta in 1996, Mabel a debutat in 2015 cu single-ul „Know me better”, iar in 2017 a ocupat un loc fruntas in topurile din UK cu piesa “Finders Keepers”. In…

- Inna a lansat o noua piesa de pe albumul "YO", aceasta purtand titlul "Sin Ti". Piesa a fost compusa de Inna și produsa de David Ciente, alaturi de care cunoscuta artista a mai lucrat in trecut pentru piesele "Gimme Gimme", "Ruleta" și "Nirvana". Conform unui comunicat, "Sin Ti" este o piesa sincera…

- Proiectul Endless lanseaza un nou videoclip in colaborare cu Maria Grosu pentru piesa “You Got It”. Single-ul a fost compus si produs de Tennebreck (Alexandru Pal) si D.E.P. (Diana Elena Pacurar). Videoclipul a fost filmat la Vulcanii Noroiosi si pe plaja salbatica de la Corbu, si a fost regizat de…