- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a lansat Registrul electronic de evidenta a contractelor de internship, in care persoanele juridice la care internii desfasoara astfel de activitati trebuie sa inscrie contractele incheiate. Neinregistrarea contractelor se sanctioneaza cu amenda…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 2.032 de locuri de munca.

- Peste 1.700 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Majoritatea ofertelor de angajare sunt pentru Spania, unde se cauta persoane care sa lucreze la cules de capsuni.

- Peste 24.500 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, cele mai multe dintre acestea fiind in Bucuresti - peste 3.600, in Prahova - peste 2.500 si in Arad - aproape 1.700, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Pe o piata a muncii tot mai dinamica, doldora de locuri de munca, romanii interesati sa isi schimbe jobul pentru un altul mai bine platit sunt dispusi sa treaca printr-o reconversie profesionala. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici furnizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei…

- Teleormanenii care vor sa munceasca in Spania au ocazia sa faca acest lucru chiar de la inceputul anului viitor. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intermediul Serviciului EURES din cadrul AJOFM Teleorman, promoveaza oferta unui angajator din Spania de 800 locuri de munca (dintre…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va organiza, gratuit, in luna august 2018, 181 programe de formare profesionala la nivel national, la care vor putea participa 2.970 persoane, informeaza ANOFM printr-un comunicat remis AGERPRES. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri…

- Peste 34.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Arad, potrivit datelor furnizate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe companii cauta muncitori necalificați pentru asamblarea si montarea…