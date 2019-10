S-a lansat prima platformă online de monitorizare a finanţărilor publice pentru activităţile non-profit Potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei, remis miercuri Agerpres, platforma online dezvoltata de echipa CLNR se prezinta sub forma unei harti interactive care centralizeaza toate datele colectate in urma solicitarilor de informatii de la autoritatile publice centrale si locale (consilii judetene si consiliile locale ale municipiilor) a proiectelor finantate in perioada 2013-2018 in baza legilor 350/2005, 34/1998 si a Ordonantei de Guvern 51/1998, precum: beneficiarii finantarilor publice precum ONG-uri, culte religioase, sindicate, patronate si alte organizatii nonprofit, autoritatile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

