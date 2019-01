S-a lansat prima asigurare de bilete din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de servicii financiare cumparate online, peste jumatate dintre romanii utilizatori de internet (54%) se mențin conservatori, preferand inca un contact direct in vederea achiziției acestui tip de servicii – arata al treilea val al studiului cantitativ „Digital ®Evolution: Connected Consumer…

- in cazul apariției unei situații neprevazute Eurolife ERB Asigurari, in parteneriat cu platforma www.bilete.ro , lanseaza En Garde: prima polița din Romania dedicata protecției celor care achiziționeaza bilete online la spectacole, respectiv evenimente culturale și sportive. Aceasta poate fi achiziționata…

- ARAD. Primaria Municipiului Arad anunta ca incepand de luni, 14 ianuarie 2019,se pot plati taxele si impozitele locale aferente acestui an. Aradenii au la dispozitie urmatoarele modalitati de plata: in numerar, prin POS, respectiv plata online. La casierie Plata in numerar sau…

- Aplicația 24pay, dezvoltata de compania PTP Online, intra pe piața din Cluj-Napoca și ofera utilizatorilor transportului in comun posibilitatea de a achita calatoria cu cardul bancar, prin intermediul telefonului mobil, fara costuri suplimentare.

- Cozile de tiruri din vami vor fi istorie. Cel putin asta promite Asociatia Internationala a Transporturilor Auto, care a lansat o aplicatie prin care soferii vor putea sa completeze o declaratie vamala online.

- Eurolife ERB Asigurari a lansat o asigurare de calatorie disponibila exclusiv online, cu activare imediata, valabila oriunde in lume, care pe langa pachetul standard de servicii medicale, include si acoperiri precum: asistenta rutiera, pierderea...

- Tarom va opera, incepand din data de 25 martie 2019, curse din Oradea catre Milano (Bergamo) si Barcelona (El Prat) si retur, a anunțat compania aeriana de stat. Compania Tarom deschide vânzarea biletelor de avion pentru ambele rute începând cu data de 15 decembrie 2018. Principalul…

